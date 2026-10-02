Canciller confía en que los ecuatorianos podrán viajar sin visa Schengen a Europa

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El trámite para que los ecuatorianos puedan ingresar a Europa sin visa Schengen continúa, aunque todavía no existe una fecha para que se concrete la exoneración. Así lo informó el canciller Roberto Kury durante una entrevista radial la mañana de este 2 de octubre de 2026.

Según el funcionario, algunos países ya respaldan la propuesta, mientras otros Estados mantienen su análisis. “Es un trámite que toma su tiempo, no lo decide un país sino el Parlamento”, explicó.

Roberto Kury vincula las visitas internacionales con la imagen de Ecuador

Pese a que no precisó un plazo para la exoneración, el canciller expresó su confianza en que el proceso tendrá un resultado favorable. “Yo estoy positivo que nos van a exonerar de eso, los ecuatorianos que viven en el exterior tienen muy buena imagen, de gente trabajadora”, afirmó.

La consulta sobre un posible cambio en la imagen internacional de Ecuador dio paso a sus declaraciones sobre la visa Schengen. Para Kury, las visitas de autoridades y delegaciones extranjeras recibidas en las últimas semanas reflejan ese cambio.

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El canciller @robertokuryec estuvo en Un Café con JJ, donde destacó los principales resultados de la presencia de Ecuador en la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas.



🇪🇨 Durante la entrevista, abordó los avances de la agenda internacional del país y las… pic.twitter.com/TqSAqR05vJ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) October 2, 2026

Como parte de su explicación, mencionó que los presidentes de Paraguay, Panamá y Argentina llegaron al país durante los últimos 45 días. También citó las visitas de tres cancilleres, entre ellos los de Japón e Israel.

A esa lista sumó la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la llegada, por segunda ocasión, de una delegación de Emiratos Árabes Unidos. El funcionario consideró que estos encuentros contribuyen al posicionamiento de Ecuador en Latinoamérica.

Comercio, inversión y seguridad en los diálogos con Colombia

Otro de los temas de la entrevista fue la participación de Ecuador en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, desarrollada en Nueva York, Estados Unidos, a la que asistió el presidente Daniel Noboa.

En ese espacio, de acuerdo con Kury, se mantuvieron conversaciones con los cancilleres de El Salvador, Colombia y Marruecos, además de representantes de la Santa Sede.

Sobre los contactos con Colombia, el canciller señaló que se planteó realizar una reunión binacional. La propuesta contempla abordar tres asuntos principales, comercio, inversión extranjera y seguridad fronteriza.

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