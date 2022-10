Discursos de Guillermo Lasso son elaborados por 7 personas

El presidente Guillermo Lasso cometió un error durante el discurso dado en la sesión de la Independencia de Guayaquil. Foto: Presidencia de Ecuador.

Karina Sotalín (I)

La Secretaría de Discursos Presidenciales es el área que se encarga de alistar los textos que lee el presidente Guillermo Lasso para distintas ocasiones. Siete funcionarios laboran en la dependencia.

La Presidencia de la República está conformada por varias Secretarías y Subsecretarías, entre ellas la de Discursos Presidenciales. El área está a cargo de la Secretaría General de Despacho, que a su vez compete a la Secretaría General de la Administración Pública y de Gabinete. Así se evidencia en el documento de la estructura de la Presidencia.

La Secretaría de Discursos Presidenciales tiene a su cargo la Dirección de Discursos Presidenciales. En los documentos sobre el distributivo de personal y de remuneración mensual consta que el titular de la Secretaría es Iván Carlos Estuardo Yánez López. Recibe una remuneración mensual de USD 3 854.

En los mismos registros, constan otros seis funcionarios pertenecientes al área. Se trata de los especialistas: María Lorena Brito Escobar, Santiago Roberto Gutiérrez Andrade, Johanna Elizabeth Paula Buestán, María Elena Rodríguez Aguilar, Edison Orlando Tipán Escobar y Milton Robertson Vinueza Piña. Cada uno recibe una remuneración mensual de USD 1 676.

Los discursos presidenciales no eran de competencia de Leonardo Laso, exsecretario de Comunicación. Por lo que este no procesaba ni revisaba los discursos que ha pronunciado el Jefe de Estado hasta el 10 de octubre, solo en ocasiones.

A criterio de Leonardo Laso, él como titular de Comunicación debía ser quien formule los conceptos fundamentales para un discurso. “Pero no era así, yo no participaba en eso. A veces revisaba a última hora y hacía alguna acotación”, recordó. El discurso del 9 de octubre solo lo revisó pocas horas antes de iniciar el evento.

La Secretaría ha elaborado 257 discursos presidenciales en lo que va del Gobierno de Lasso. El primero fue el discurso de posesión que pronunció ante la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 2021. En total, 114 discursos en ese año. El último de este 2022 fue el del Aniversario 202 de la Independencia de Guayaquil, del 9 de octubre. Hasta esa fecha se registran 143 discursos.

Error del Presidente en discurso del 9 de Octubre

La noche del 9 de octubre, durante la sesión solemne por la conmemoración de la Independencia de Guayaquil, el Jefe de Estado tocó el tema de la inseguridad en su discurso. En ese contexto, se refirió a la policía Verónica Songor, quien recibió disparos en un ataque en la Unidad de Policía Comunitaria de la Nueva Prosperina, la madrugada del mismo 9 de octubre.

“Han asesinado a joven policía, de 24 años, que Dios la tenga en su gloria”, dijo el Mandatario. Pero Songor permanecía en estado crítico y no falleció, según el Ministerio del Interior. Horas más tarde, el Presidente pidió disculpas por el error en su Twitter.

“Hablé con Juan Fernando y Carlos, padre y hermano de Verónica Songor, quien lucha por su vida por el ataque vil de esta madrugada. Les he manifestado mi solidaridad y mis disculpas por el error. Los acompañamos en este momento tan difícil. Nuestras oraciones por Verónica”, escribió Lasso. Esa rectificación obedeció a un pedido del entonces secretario de Comunicación, Leonardo Laso.

“Yo no sabía que él iba a declarar eso. Supongo que fue alguna desinformación que le llegó”, mencionó el exfuncionario. No obstante, cree que ese hecho no es tan complicado, pues hay otras razones de fondo.

Hay desorden en la comunicación del Gobierno, lo que le obligó a renunciar. Para él, el Ejecutivo tiene un problema de estrategia política y de gestión, más que de comunicación.

