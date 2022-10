En 26 años prescribirá la acción penal por el femicidio de María Belén Bernal

El 21 de septiembre se realizó una protesta por la muerte de Bernal. Movimientos feministas pegaron fotos del sospechoso en la Comandancia de Policía. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Cerca de un mes ha transcurrido desde que Germán C., el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, abandonara el país. La Policía asegura que, durante este tiempo, ha emprendido operativos para buscarlo. Él es teniente de Policía y también era el esposo de la víctima.

Solo se conoce que salió del Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, rumbo a Colombia. Hasta el momento, él sigue prófugo y es requerido por la justicia, pues está procesado penalmente por presunto femicidio.

Posibles escenarios

Si la Policía no logra capturarlo, se abren dos escenarios de riesgo. El primero es que el juicio en su contra se suspenda hasta que sea detenido o comparezca a la justicia voluntariamente. El femicidio es un delito que no puede ser juzgado en ausencia del procesado.

El segundo escenario es que el ejercicio de la acción penal por ese ilícito prescriba. Según el penalista Gabriel Ponce, si esto sucede “el Estado ecuatoriano ya no podría ejercer su derecho punitivo” en contra de Germán C.

Para que eso ocurra, debe transcurrir el mismo tiempo del máximo de pena. Así lo establece el art. 417 del Código Integral Penal.

Allí se menciona que “de haberse iniciado el proceso penal, el ejercicio público de la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad, prevista en el tipo penal. En ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de cinco años”.

La normativa penal establece que el femicidio es un delito sancionado hasta con 26 años de cárcel. Por lo tanto, expertos en Derecho Penal señalan que, si el sospechoso de la muerte de Bernal permanece prófugo por 26 años, el sistema judicial ya no podría juzgarlo ni sentenciarlo por ese ilícito.

La abogada Gabriela Uquillas, experta en estudios judiciales, señala que el tiempo de prescripción transcurre desde el inicio del proceso penal, es decir desde que Fiscalía arrancó la fase de investigación pública o instrucción fiscal.

En el caso de Germán C., la Fiscalía le formuló cargos el pasado 23 de septiembre, en una audiencia.

Hay delitos que no prescriben, como el genocidio, la lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, crímenes de agresión a un Estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales.

Sin embargo, el femicidio sí prescribe. El abogado de la familia de Bernal señala que una de las estrategias de Germán C. puede ser “esconderse el tiempo suficiente para alcanzar una posible prescripción”. Sin embrago, el jurista confía en que la Policía Nacional y la Policía Internacional (Interpol) sumen esfuerzos para lograr la captura del sospechoso.

Actualmente, el esposo de Bernal tiene una alerta roja de Interpol y es buscado en 195 países.

En Ecuador también se estableció una recompensa de USD 20 000, para quien proporcione información real sobre su paradero.

La investigación

El martes 11 de octubre de 2022 se cumplió un mes de la desaparición y muerte de Bernal. La última vez que se la vio con vida fue el 11 de septiembre de 2022, cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía de Quito para visitar a su esposo, quien trabajaba allí como instructor de cadetes.

Por esa razón, Fausto Salinas, comandante de Policía, compareció en la Asamblea Nacional y dio detalles de este caso que conmocionó al país y provocó una crisis institucional en la Policía.

Estaba previsto que compareciese también el exministro del Interior Patricio Carrillo, el general Giovanni Ponce y la fiscal general Diana Salazar, pero no asistieron. Los asambleístas dijeron que harán una nueva convocatoria.

Salinas reveló que Germán C. salió del país, por la frontera con Colombia, cuando aún no estaba vigente la orden de captura en su contra. El Comandante insistió en que la Policía no podía detenerlo sin esa orden. Además, señaló que Ecuador solicitó, desde el 17 de septiembre pasado, cooperación internacional para dar con el paradero del sospechoso. Se ha pedido la ayuda de Colombia, Panamá y otros países caribeños, aunque no mencionó a Venezuela.

También acudió al Legislativo el general Freddy Goyes, quien se desempeñaba como director de Educación de la Policía. Él aseguró que el 1 de septiembre fue relevado por otro oficial. Dijo que él solo estuvo dos meses y medio en el cargo y que en ese tiempo dispuso el cambio del reglamento para la formación de policías, porque el que se usaba estaba “caduco”. Además, indicó que se realizaron análisis psicológicos profundos que permitieron cambiar a un centenar de policías instructores.

Los hechos

El esposo de Bernal fue a poner, el 12 de septiembre pasado, una denuncia por la desaparición de su esposa. Esa acción la realizó por pedido de la madre de la víctima.

Según la Fiscalía, Germán C. rindió su versión del caso, a las 12:00, del pasado 13 de septiembre. Esa tarde, él entregó su celular y la clave de acceso. Cuando ya acabó de rendir su versión, el fiscal Jorge Arévalo dispuso que él no podría ausentarse de las instalaciones de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, durante ocho horas.

A las 22:20, el esposo de Bernal abandonó la Fiscalía, pues aún no había suficientes indicios en su contra. Minutos después se solicitó una orden de vigilancia y seguimiento contra el teniente de Policía. Un juez autorizó ese pedido el 14 de septiembre pasado.

Dos días después de rendir la versión, Fiscalía consideró que Germán C. es sospechoso y pidió la orden de captura.

