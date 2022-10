Caso María Belén Bernal: Germán C. dejó Ecuador sin orden de captura

Comisión legislativa evalúa los avances y omisiones en el caso del femicidio de María Belén Bernal. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

Roger Vélez. Redactor (I)

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, y el exdirector de Educación de esta institución Freddy Goyes comparecieron este martes 11 de octubre de 2022 ante la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal.

Las legisladoras que integran esta mesa insistieron varias veces a Salinas para que proporcione información. Principalmente, sobre cuántos uniformados estuvieron en la Escuela de la Policía el 11 de septiembre, cuando se registró el femicidio que conmocionó al Ecuador. El oficial se negó a entregar esos datos.

Salinas adujo que estuvieron “pocos” en el edificio conocido como el castillo de Greyskull. El Comandante aseguró que él fue informado por la fiscal General, Diana Salazar, sobre lo ocurrido casi dos días después del femicidio y desaparición de Bernal.

El máximo representante de la Policía precisó que hasta este 11 de octubre se adelantan 13 procesos administrativos en contra de uniformados de la institución. Los trámites podrían llevar a la baja de policías, algunos de los cuales estuvieron en ese lugar, por faltas muy graves.

Sin embargo, mencionó que se trata de un “proceso largo, complicado”, que puede tomar de 48 a 66 días hábiles, por lo que llamó a los asambleístas a revisar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).

Búsqueda del Germán C.

Salinas presentó a la Comisión la cronología sobre la búsqueda del teniente Germán C., esposo de Bernal y principal sospechoso del crimen.

Aseguró que Germán C. salió del país por el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia, antes de que la Justicia emitiera la orden de captura.

Salinas insistió en que la Policía no podía detenerlo sin esa orden. Por lo cual, una vez conocida esta línea de tiempo, el primer mandatario, Guillermo Lasso, decidió mantenerlo en el cargo. “El Presidente pensó que hubo omisiones para la fuga de Germán C. y no fue así”.

El Comandante dijo que Ecuador ha solicitado desde el 17 de septiembre pasado cooperación internacional para dar con el paradero del sospechoso, que incluye a Colombia, Panamá y otros países caribeños, aunque no mencionó a Venezuela.

Cambios dentro de la Escuela de la Policía

De su lado, Goyes aseveró que el 1 de septiembre fue relevado de la Dirección de Educación por otro oficial, antes de que se registrara el femicidio de María Belén Bernal.

El exdirector de Educación aseveró que estuvo dos meses y 15 días en este puesto, y que en este lapso no hubo denuncias por supuesta violencia sexual contra ningún oficial.

Goyes señaló que mientras ejerció el cargo dispuso el ajuste del reglamento para la formación de policías porque estaba “caduco”. A su vez, se realizaron análisis psicológicos profundos que permitieron cambiar a un centenar de policías instructores.

Según el exdirector Goyes, él presentó su baja voluntaria, una vez que el 23 de septiembre se enteró que el Presidente dispuso que sea inmediatamente desvinculado de la institución con el general Geovanni Ponce.

Inasistencias a la Comisión que indaga el femicidio

Ponce, el exministro del Interior Patricio Carrillo y la fiscal General del Estado, Diana Salazar, también fueron convocados a la Comisión, pero no se presentaron este martes.

La titular de la Fiscalía envió a dos delegados, lo que no fue aceptado por las comisionadas; insistieron en que se hará una nueva convocatoria.

