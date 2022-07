Directora de Aduanas comparece ante Fiscalización y descarta venta de puestos

Carola Ríos, directora de Aduanas, en comparecencia a Comisión de Fiscalización el 27 de julio. Foto: Asamblea

Roger Vélez (I)

La directora del Servicio de Aduanas, Carola Ríos acudió este miércoles, 27 de julio de 2022, a la Comisión de Fiscalización. La funcionaria descartó que en la entidad haya una venta de puestos, tras presentar detalles sobre una denuncia que está en indagación de la Fiscalía.

Ríos indicó que en septiembre de 2021 hubo un intento de sobornar a una funcionaria de Talento Humano de la entidad con USD 3 millones por el cargo de subdirector nacional de operaciones. Dijo que el ofrecimiento provino de un representante de una organización social.

La funcionaria detalló que este hecho fue denunciado a la Fiscalía en ese momento y que le han entregado videos, chats, bitácoras y expedientes sobre lo ocurrido. De allí que semanas atrás se realizó un operativo denominado “Danubio” en la entidad.

Ríos enfatizó que no hay funcionarios de la Aduana señalados por este caso, ya que el delito no se perpetró. “En la Aduana no se venden puestos, no hay nada a la venta”, insistió.

A su vez, la Directora de Aduanas aseguró que desconoce los motivos por los cuales se involucró a Juan José Pons, exconsejero ad honorem, en este hecho. Aseveró que lo conoce como un líder de los exportadores bananeros.

“La verdad es que no conozco el detalle de la investigación porque eso lo lleva la Fiscalía. Si en el proceso de las escuchas sale el nombre del señor Juan José Pons, eso lo tendrá que justificar esa persona”, señaló.

Ríos mencionó que en agosto de 2021 se aplicó un test de confianza a todos los funcionarios de la entidad. “Mafias de corrupción sabemos que existen pero no tenemos pruebas”, anotó.

También refirió que una funcionaria del Distrito de la Aduana en Guayaquil enfrenta un proceso por concusión por haber solicitado dinero para un trámite en el área de atención al cliente, y que un técnico aforador fue destituido “porque se hizo de la vista gorda” en el control a una mercadería china.

A la comisión también fueron convocados Pons y la fiscal General, Diana Salazar, pero no se presentaron.