La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, se refirió a las denuncias sobre el presunto uso de recursos públicos en campaña electoral. En una entrevista con Teleamazonas, señaló que la institución ha iniciado procesos conforme a la normativa vigente y en coordinación con la Contraloría General del Estado.

Atamaint enfatizó que el organismo debe actuar con apego a la ley, sin responder a presiones políticas. Explicó que la fiscalización de los recursos estatales en campaña requiere documentación adecuada y que las denuncias deben ser sustentadas para proceder con las respectivas sanciones.

La titular del CNE confirmó que ya se presentó una denuncia por infracción electoral en contra de una candidata en Santo Domingo.

Según Atamaint, el caso está relacionado con el uso de cocinas de inducción en actividades proselitistas, lo que habría sido de conocimiento público. Además, anunció que se ingresará una segunda denuncia por un hecho similar en la provincia de El Oro.

Señaló que el CNE está registrando estos eventos dentro de sus competencias y que la Contraloría será la entidad encargada de determinar posibles responsabilidades administrativas. En caso de configurarse una infracción penal, el proceso será derivado a la Fiscalía.

Destacó la importancia de seguir los procedimientos adecuados y evitar juicios precipitados basados en redes sociales o imágenes sin sustento documental.

Atamaint también se refirió a las declaraciones de la consejera Elena Nájera, quien sugirió un supuesto vínculo entre el Gobierno y las autoridades del CNE. La presidenta del organismo electoral rechazó tales señalamientos y afirmó que su trayectoria en la función pública respalda su actuación.

