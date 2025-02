A pocos días de las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025, los candidatos han intensificado sus recorridos por el país y han utilizado sus redes sociales para reafirmar sus propuestas y posicionamientos políticos.

Con eventos de cierre programados en distintas ciudades, cada aspirante busca consolidar su mensaje y movilizar a sus seguidores en la recta final de la contienda.

La candidata de la Revolución Ciudadana centró su mensaje en la reactivación del empleo y el fortalecimiento del sistema educativo.

En sus intervenciones, ha destacado que el talento de los ecuatorianos debe ser respaldado con oportunidades reales de crecimiento.

Su cierre de campaña está previsto para el jueves en Guayaquil, en la avenida 9 de Octubre, aunque la hora aún no ha sido confirmada.

El candidato del movimiento Amigo visitó Loja, su ciudad natal, donde agradeció el respaldo recibido. Enfatizó la importancia de recorrer el país para conocer de cerca las necesidades de la población.

Sé no estás pasando tus mejores días, que parece que no hay luz al final del túnel pero quiero recordarte que por negra que sea la noche siempre amanece, el poder siempre está en tus manos. Tu familia, tu futuro, el #Ecuador depende de ti. #VotaArrech0 #JuanIvánPresidente … pic.twitter.com/HArScqheQR

Su acto de cierre de campaña se llevará a cabo en Machala, en la Explanada del CICO, el jueves a las 17:00. La jornada incluirá una caminata de seis cuadras desde las calles Junín y Manuel Estomba hasta el punto del evento.

Desde su espacio en redes sociales, el líder del Centro Democrático subrayó la necesidad de fortalecer la transparencia en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y garantizar la seguridad en las fronteras del país.

🟠El IESS no es del gobierno, es de los afiliados, de los jubilados… ¡es tuyo!

No podemos ser relegados.

🎯Exigir cuentas claras no es un favor, es un derecho.#ElCambioComienzaCon1 #Ecuador #IESS #EC pic.twitter.com/BtGS3LSu90