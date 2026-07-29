Daniel Noboa y Santiago Peña cumplirán esta agenda oficial en Quito este 29 de julio

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó la noche del martes 28 de julio a Quito para realizar una visita oficial a Ecuador. Este miércoles 29 de julio, se reunirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Ambos mandatarios desarrollarán una agenda centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la firma de acuerdos entre Paraguay y Ecuador.

Agenda oficial en Quito

Peña arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre cerca de las 21:00 horas, acompañado por la primera Dama de Paraguay, Leticia Ocampos. El canciller de Ecuador, Roberto Kury, recibió a la delegación paraguaya. La jornada de este miércoles incluirá reuniones oficiales, la firma de instrumentos bilaterales y una declaración conjunta de presidentes.

Detalles de la programación oficial

10:20 horas: Ceremonia de bienvenida al presidente paraguayo.

Ceremonia de bienvenida al presidente paraguayo. 10:30 horas: Reunión bilateral entre Daniel Noboa y Santiago Peña para tratar temas de interés común.

Reunión bilateral entre Daniel Noboa y Santiago Peña para tratar temas de interés común. 11:00 horas: Reunión ampliada entre ambos presidentes y sus delegaciones oficiales.

Reunión ampliada entre ambos presidentes y sus delegaciones oficiales. 12:00 horas: Ceremonia de suscripción de instrumentos bilaterales y presentación de declaración conjunta.

Ceremonia de suscripción de instrumentos bilaterales y presentación de declaración conjunta. 12:15 horas: Recorrido por una exposición de libros patrimoniales.

Recorrido por una exposición de libros patrimoniales. 14:00 horas: Fotografía oficial.

Fotografía oficial. 14:05 horas: Declaración conjunta a la prensa.

Declaración conjunta a la prensa. 14:15 horas: Ceremonia de cambio de guardia y despedida oficial del mandatario paraguayo.

Acuerdos previstos entre Paraguay y Ecuador

Los gobiernos de Ecuador y Paraguay tienen previsto firmar documentos relacionados con mecanismos de extradición y cooperación judicial. Además, suscribirán acuerdos sobre servicios aéreos, reconocimiento de licencias de conducir e intercambio de información, capacitación y estrategias en materia de seguridad.

La agenda contempla también la firma de compromisos sobre cooperación técnico-militar e intercambio de experiencias. Los dos países acordarán iniciativas para el empoderamiento y la protección de las mujeres, además de una declaración conjunta.

Objetivos de la visita oficial

La Cancillería de Ecuador señaló que esta visita busca consolidar una alianza estratégica para el desarrollo entre ambos países. El objetivo es fortalecer la cooperación en áreas como seguridad, comercio, paz, desarrollo y bienestar para sus ciudadanos.

Antes de trasladarse a Quito, Santiago Peña y Daniel Noboa coincidieron en Lima, Perú, durante la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori. Los preparativos para esta visita oficial comenzaron a inicios de julio, cuando el canciller ecuatoriano mantuvo una reunión con el embajador paraguayo en Quito.

La llegada del presidente Peña ya había sido anunciada en abril durante la visita a Quito del canciller paraguayo. En esa ocasión, el Gobierno ecuatoriano solicitó al Ejecutivo paraguayo que declarara como grupos terroristas a bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos.

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Esta noche, el canciller @robertokuryec dio la bienvenida al presidente de Paraguay, @SantiPenap, en el inicio de su agenda oficial en Ecuador.



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