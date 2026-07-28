Santiago Peña, presidente de Paraguay, llegó a Ecuador

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó la noche de este martes 28 de julio de 2026 a Quito, Ecuador, procedente de Lima, Perú, donde asistió a la posesión de Keiko Fujimori; Peña tiene previsto reunirse este miércoles con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

Roberto Kury recibió a Santiago Peña en Ecuador

Santiago Peña fue recibido en el Aeropuerto Mariscal Sucre por el canciller de Ecuador, Roberto Kury, pasadas las 21:00 de este martes.

Objetivos de la visita de Santiago Peña a Daniel Noboa

La visita oficial del presidente paraguayo, Santiago Peña, tiene como objetivo principal la firma de acuerdos que fortalezcan la cooperación binacional entre Paraguay y Ecuador.

Según la Cancillería ecuatoriana, se busca “fortalecer una alianza estratégica en materia de seguridad, comercio y prosperidad para generar más oportunidades y bienestar para los ecuatorianos”.

Encuentros previos entre mandatarios

El pasado 30 de junio, Santiago Peña recibió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien visitó Paraguay por primera vez.

Este encuentro tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, celebrada en Luque, cerca de Asunción, como lo informó EL COMERCIO.

Detalles del encuentro en Mercosur

La Presidencia de Paraguay informó sobre este encuentro y difundió imágenes de los mandatarios en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), donde se llevó a cabo la reunión entre los líderes de la unión aduanera.

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, acompañó a Noboa durante esta reunión bilateral.

Daniel Noboa en Perú y acuerdos con Keiko Fujimori

El presidente Daniel Noboa viajó a Perú desde el lunes 27 hasta el martes 28 de julio de 2026 para asistir a la posesión de Keiko Fujimori.

Noboa anunció que Ecuador trabajará junto con la presidenta electa de Perú para fortalecer la seguridad en la frontera sur.

Medidas conjuntas contra el ingreso ilegal

Ambos países impulsarán medidas conjuntas para enfrentar el ingreso ilegal por ese límite internacional.

Durante una entrevista con radio Sucre, Noboa explicó que los dos gobiernos utilizarán tecnología avanzada para mejorar los controles fronterizos.

Incorporarán sensores y drones para detectar rápidamente cualquier ingreso ilegal. Además, afirmó que el 70% de las armas y explosivos que llegan a Ecuador ingresan por la frontera sur.

Tema centrales en la relación bilateral

La seguridad y la energía marcarán la relación entre Ecuador y el nuevo Gobierno peruano. Las declaraciones de Noboa se producen antes de su viaje a Lima, donde asistirá a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

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