Luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones de EE.UU. el Gobierno de Daniel Noboa tomó una decisión en cuanto a la permanencia de la embajadora en Francia, Ivonne Baki.

Gobierno dio por terminadas sus funciones

Mediante el decreto ejecutivo número 449, el presidente Daniel Noboa agradeció a Ivonne Baki por los servicios prestados en la Embajada ecuatoriana en Francia.

Y dio por terminadas sus funciones como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del ecuador ante el Gobierno de la República Francesa.

Encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución de dicho decreto, el cual entra en vigencia desde su suscripción, es decir, desde este 6 de noviembre de 2024.

Baki ejercía sus labores de embajadora en París desde el 8 de febrero de 2024. Antes de trasladarse en París, se desempeñaba como embajadora de Ecuador en Washington.

Ivonne Baki tiene una trayectoria de décadas en la Diplomacia. En la Embajada de Estados Unidos estuvo desde el Gobierno de Moreno, luego de Lasso y finalmente de Noboa.

La victoria de Donald Trump podría ser un indicio de la salida de la embajadora de la sede parisina, pues podrían transferirla a Washington nuevamente para fortalecer la relación con el próximo mandatario.

Daniel Noboa felicitó a Trump por la victoria

En un mensaje en su cuenta de la red social X envió un mensaje de felicitaciones al expresidente de EE.UU. y ahora vencedor en el proceso electoral 2024.

En su cuenta de Instagram, el Presidente hizo un posteo con la imagen de la publicación en X.

“Congratulations to Donald Trump! Future looks bright for the continent” (Felicitaciones a Donald Trump! El futuro luce prometedor para el continente), expresó Noboa.

De ese modo, el Presidente celebró la victoria de quien se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos de América.

Los comentarios en sus redes sociales no se hicieron esperar y sus seguidores se mostraron a favor y también en contra.