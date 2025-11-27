El presidente Daniel Noboa reaccionó a los resultados electorales del referendo y consulta popular, habló de la oposición e hizo una evaluación de los dos años de gobierno en una entrevista transmitida por los canales oficiales de la Presidencia y realizada por Jorge Yunda, exalcalde de Quito.

Más noticias:

Daniel Noboa habló de los resultados electorales, la oposición y las vías para insistir en algunos cambios

El presidente Daniel Noboa habló sobre los dos años de Gobierno en los aspectos económico, social, de seguridad y otros.

Noboa dijo que le han dado la vuelta a la economía, se ha generado oportunidades a la juventud y se ha reducido la pobreza.

Además, se ha contenido a las mafias, porque los grupos narcoterroristas estaban por tomarse el país.

Noboa insistió en la reducción del riesgo país genera más inversión y hay más posibilidades de empleo, mayor liquidez.

Le puede interesar: Presidencia confirmó viajes personales y una gira oficial de Daniel Noboa hasta enero de 2025

Hoy está en 571 puntos, lo más bajo desde julio de 2019.

Señaló no solo son indicadores macroeconómicos, porque, pese a menores ingresos petroleros y reducción del precio del cacao, Ecuador ha crecido en 8 y medio por ciento en ventas totales.

Sobre la posibilidad de apagones, Noboa dijo que se ha hecho todo el trabajo y toda la gestión para que no haya apagones, usualmente en esta época hay estiaje y han tomado todas las medidas para evitarlos.

“Hemos ordenado la casa para poder darles las obras, servicios y salud que todos los ecuatorianos necesitan (…) No es solo un tema económico, es social. Es fomentar la economía para mejorar la vida de los ecuatorianos”, dijo.

Reacción a los resultados electorales, los cambios que insistirán y la oposición

Ante la consulta de cómo recibe los resultados electorales del referendo y consulta popular 2025, Daniel Noboa respondió que “tranquilo”.

“Nosotros seguimos con nuestro plan, con nuestro trabajo, tenemos tres años y medio más de gobierno, fue una decisión del pueblo, nuestro trabajo es consultar al pueblo“, dijo.

Más noticias: Los retos políticos de Daniel Noboa luego de su primer revés en las urnas

Y agregó: “Seguiremos trabajando incansablemente para hacer las reformas y los cambios que se deben hacer, de todas formas nosotros tenemos que seguir luchando, trabajando, lo haremos vía Asamblea, reformas constitucionales, ojalá la Corte Constitucional no se vuelva un enemigo del pueblo”.

Noboa sostuvo que hay que seguir tratando, hay que hacer ciertas reformas en el Código Orgánico Integral Penal (Coip), enmiendas constitucionales: quitar a los presos como grupos prioritarios.

“Ese tipo de enmiendas tienen que pasar y creo que es momento que la oposición haga un análisis propio de si quieren seguir apoyando a los criminales“, indicó.

Al referirse a los cambios de Gabinete, Daniel Noboa señaló que los consideró necesario y añadió: “Creo que la consulta fue un remezón” para asambleístas, ministros, zonales, inclusive para nuestro movimiento político.

“Tienen que todos hacer su parte, todos caminar, luchar de la misma forma que hacemos nosotros”, dijo.

Dijo que no espera nada de la oposición y “(Rafael) Correa vocifera destitución, destitución”.

Le puede interesar: Daniel Noboa viajará de nuevo a Estados Unidos desde este jueves 27 de noviembre

Van a seguir luchando para que los presos no estén en cárceles de máxima seguridad y van a seguir tratando de engañar a la gente y a los jóvenes, porque responden a intereses narcoterroristas regionales como el “régimen narcoterrorista venezolano” y algunos carteles, añadió.

Minería ilegal

Daniel Noboa señaló que se han cerrado 700 bocaminas en Buenos Aires, en zonas de minería ilegal.

Invitó a Yaku Pérez que vayan a hacer marchas en las zonas de minerías ilegales. “Les invito a que luchen con el Estado contra la minería ilegal”, añadió.

Obras para 2026

Daniel Noboa mencionó algunas obras en las que el Gobierno va a trabajar en 2026.

Una de las metas trazadas para 2026 es el avance de la arteria estratégica E25 y el paso lateral de la E35.

El mantenimiento de la red vial de Azuay, el Quinto Puente en Guayas, aunque “la Prefectura nunca agradece”.

El primer Museo Nacional en Quito, con una inversión de más de 100 millones de dólares, entre otras.

En salud, con un sistema adecuado para el manejo de inventario de medicinas, sin que interfiera la corrupción, los grupos narcoterroristas y ningún mal funcionario.

Mensaje final

En su intervención final, el presidente Daniel Noboa manifestó que fue elegido para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia.

“Tenderemos puentes a todas las personas que quieran un mejor país, pero no con gente que está involucrado con crimen organizado, con narcoterrorismo“, porque ahí empieza la impunidad, agregó.

“Vamos a seguir trabajando duro para que cada ecuatoriano tenga lo que se merece”, concluyó.

Información extra: Daniel Noboa

Te recomendamos