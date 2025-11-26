Daniel Noboa viajará de nuevo a Estados Unidos desde este jueves 27 de noviembre

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos (EE.UU.) desde este jueves 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

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El nuevo viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos, tras los resultados del referendo y consulta popular 2025

A través del Decreto Ejecutivo 235, el presidente Daniel Noboa anunció su segundo viaje a Estados Unidos, tras los resultados del referendo y consulta popular 2025.

Aunque el documento declara en comisión de servicios a la comitiva que acompañará a Noboa durante el viaje, no da a conocer de quiénes estará compuesta.

El segundo artículo señala que la comitiva será autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

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El primer viaje que realizó el presidente Noboa a EE.UU., luego de las votaciones, tuvo agenda reservada.

El único integrante de su comitiva fue José Julio Neira, Secretario General de Integridad Pública.

Al regreso, Neira señaló que la visita respondió a una agenda centrada en seguridad y relaciones comerciales en medio del conflicto interno que enfrenta el país contra el crimen organizado.

Pedido de información desde la Asamblea sobre los viajes de Daniel Noboa

Entre el 18 y 20 de noviembre, Noboa realizó una visita oficial a Estados Unidos junto al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien calificó la agenda como “confidencial”. Esa postura generó críticas en la Asamblea Nacional.

La asambleísta Viviana Veloz envió un requerimiento de información a la Secretaría de la Administración de la Presidencia el 23 de noviembre de 2025.

En el documento solicita un informe completo sobre los viajes internacionales que ha realizado Daniel Noboa desde enero de 2024 hasta el 23 de noviembre de 2025. El pedido incluye fechas, destinos, comitivas oficiales, reuniones, resultados obtenidos y el costo total de viáticos y movilización.

Además, Veloz pide un informe específico sobre el viaje comunicado por la Presidencia el 17 de noviembre de 2025. Requiere detalles de las actividades ejecutadas, la lista de autoridades nacionales y extranjeras con las que se reunió el Presidente, los acuerdos alcanzados y los valores destinados al desplazamiento oficial.

Los viajes presidenciales son derroche de dinero público con cero resultados. El Presidente tiene la obligación de rendir cuentas; no puede utilizar los recursos del Estado como si fueran propios, mientras el país paga las consecuencias de sus malas decisiones. El 🇪🇨 necesita… pic.twitter.com/QXGvMC99Bl — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) November 25, 2025

Argumenta que el país debe conocer los detalles logísticos, costos y resultados de los viajes oficiales del mandatario, y sostiene que los recursos públicos requieren transparencia.

Información extra: Daniel Noboa

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