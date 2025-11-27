La Presidencia de la República informó que Daniel Noboa inició este 27 de noviembre una agenda internacional que se extenderá durante las próximas semanas y combinará actividades personales con reuniones oficiales en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, España, Noruega, Suiza y Bélgica.

La gira oficial de Daniel Noboa iniciará el 3 de diciembre

El primer tramo del itinerario corresponde a un viaje de carácter personal a Estados Unidos, que se cumplirá desde hoy hasta el 1 de diciembre. Según el comunicado oficial, este desplazamiento responde a compromisos estrictamente privados y se realizará con recursos y medios personales, sin utilizar el avión presidencial.

El Gobierno detalló que entre el 3 y el 11 de diciembre el Presidente realizará una gira internacional que incluye visitas a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

Durante esos días, Noboa mantendrá reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales. El objetivo es impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas que aporten al desarrollo económico y social del país.

Un periodo familiar en enero sin uso del avión presidencial

Del 5 al 15 de enero, Noboa tendrá un periodo para compartir con su familia, conforme a las disposiciones vigentes.

Los gastos de esos días serán cubiertos con recursos personales del Mandatario. El comunicado aclara que, tanto en los traslados por motivos privados como en ese lapso de descanso, no se hará uso del avión presidencial.

Davos y Bélgica cierran la agenda internacional

El documento oficial añade que, del 19 al 22 de enero, el Presidente cumplirá agenda en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial. En ese espacio mantendrá encuentros con líderes y jefes de Estado.

La última parada será Bélgica, entre el 22 y el 25 de enero. Allí se prevén reuniones con autoridades de la Unión Europea, el tercer socio comercial del Ecuador. Según la Presidencia, estos encuentros son claves para avanzar en la negociación de un acuerdo de inversión y reforzar la cooperación en materia de seguridad.

