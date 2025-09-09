El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este martes 9 de septiembre de 2025 las nuevas preguntas para la consulta popular y referendo a la Corte Constitucional (CC).
Tal como lo anunció la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, el 8 de septiembre, Noboa envió nuevas preguntas y una reformulación de las propuestas anteriores, tras las observaciones y limitaciones que dio la Corte Constitucional.
Nuevas preguntas para la consulta popular y referéndum
Presidencia detalló cuáles son las nuevas preguntas a través de un comunicado; tres son dirigidas para la consulta popular y cuatro para el referéndum:
Consulta popular:
- ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?
Referendo constitucional
- ¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
Gobierno exhortó a la CC que ‘actué a la altura’
En su mensaje, Presidencia aseguró que este bloque de preguntas fue remitido como muestra de que el Gobierno “no se rendirá en alcanzar el objetivo de darle soluciones a la ciudadanía”.
“Las preguntas buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita. Por lo que el Gobierno exhorta a los organismos correspondientes que actúen a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano“, finaliza el comunicado.
Esta propuesta deberá ser analizada y decidida por los jueces de la Corte Constitucional en los próximos días.
Fecha de la consulta popular y referendo podría extenderse
El cambio en las preguntas se dio luego que este organismo admitiera a trámite dos de las seis propuestas entregadas por Noboa. Estas fueron el trabajo por horas para el sector turístico y la reducción del número de asambleístas.
La consulta popular y referendo está prevista para el 30 de noviembre de 2025; sin embargo, ahora los plazos podrían extenderse tras el envío del nuevo bloque de preguntas.
