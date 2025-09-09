El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este martes 9 de septiembre de 2025 las nuevas preguntas para la consulta popular y referendo a la Corte Constitucional (CC).

Tal como lo anunció la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, el 8 de septiembre, Noboa envió nuevas preguntas y una reformulación de las propuestas anteriores, tras las observaciones y limitaciones que dio la Corte Constitucional.

Nuevas preguntas para la consulta popular y referéndum

Presidencia detalló cuáles son las nuevas preguntas a través de un comunicado; tres son dirigidas para la consulta popular y cuatro para el referéndum:

Consulta popular:

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?

Referendo constitucional

¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

Gobierno exhortó a la CC que ‘actué a la altura’

En su mensaje, Presidencia aseguró que este bloque de preguntas fue remitido como muestra de que el Gobierno “no se rendirá en alcanzar el objetivo de darle soluciones a la ciudadanía”.

“Las preguntas buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita. Por lo que el Gobierno exhorta a los organismos correspondientes que actúen a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano“, finaliza el comunicado.

Esta propuesta deberá ser analizada y decidida por los jueces de la Corte Constitucional en los próximos días.

Fecha de la consulta popular y referendo podría extenderse

El cambio en las preguntas se dio luego que este organismo admitiera a trámite dos de las seis propuestas entregadas por Noboa. Estas fueron el trabajo por horas para el sector turístico y la reducción del número de asambleístas.

La consulta popular y referendo está prevista para el 30 de noviembre de 2025; sin embargo, ahora los plazos podrían extenderse tras el envío del nuevo bloque de preguntas.

