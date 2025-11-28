Daniel Noboa afirmó que insistirá en enmiendas constitucionales desde la Asamblea Nacional después de la derrota en la consulta popular. En una entrevista realizada el 27 de noviembre de 2025 en el podcast Street Please 2.0, señaló que impulsará cambios para modificar el estatus de las personas privadas de libertad, ajustar normas del COIP y sostener la agenda que presentó durante el proceso consultivo.

Daniel Noboa mantiene la ruta de las enmiendas constitucionales vía Asamblea

Noboa dijo que su gobierno continuará con las propuestas que planteó en la consulta popular y que llevará esa agenda a la Asamblea.

Explicó que el proceso consultivo incluía preguntas sobre reducción de la burocracia, financiamiento a partidos, cooperación internacional en seguridad y ajustes al sistema penitenciario. Señaló que insistirá en estas iniciativas por vía legislativa.

El presidente sostuvo que la Corte Constitucional debe analizar la coyuntura del país para permitir que las enmiendas avancen sin obstáculos. Indicó que su administración seguirá con el plan que considera necesario para enfrentar los problemas del Estado, a pesar del resultado en las urnas.

Propone retirar a los privados de libertad del grupo prioritario

Noboa planteó como eje central una enmienda para retirar a las personas privadas de libertad del grupo prioritario constitucional. Aseguró que un PPL tiene derechos reducidos por su situación jurídica y que esa condición debe reflejarse en la Constitución. Añadió que la Asamblea debe tramitar esta enmienda.

El mandatario afirmó que este cambio permitirá corregir decisiones judiciales que, según su criterio, no se alinean con la gravedad de los delitos investigados.

Indicó que este ajuste forma parte de una estrategia más amplia que incluye cambios al COIP para fortalecer la respuesta del sistema penal frente a organizaciones criminales.

Defiende su gestión económica y explica avances fiscales

Noboa afirmó que recibió una economía en caída y que ordenó la situación fiscal. Indicó que el país redujo el riesgo país de 1 918 puntos a 571 y que esta mejora permite atraer inversión, emitir deuda en mejores condiciones y financiar obras públicas. Señaló que el consumo crece en alimentos y medicinas y que la inflación se mantiene baja.

El Presidente dijo que el país creció en ventas totales y en ventas locales, a pesar de menores precios del petróleo y de productos de exportación como el cacao. Explicó que estos indicadores permiten avanzar con proyectos de infraestructura y programas sociales en varias provincias.

Mantiene la agenda de seguridad y anticipa confrontación política

Noboa afirmó que su gobierno contuvo a grupos delictivos que querían tomarse el país. Mencionó operativos que terminaron con capturas de líderes criminales y dijo que mantendrá el uso de cárceles de máxima seguridad como la cárcel del Encuentro.

Explicó que la consulta popular buscaba fortalecer esta estrategia y que continuará con ese rumbo.

El presidente sostuvo que no espera apoyo de sus opositores y mencionó que Rafael Correa impulsa discursos de destitución.

Afirmó que ese sector busca frenar operativos y capturas y aseguró que su Gobierno seguirá con las enmiendas constitucionales, la agenda de seguridad y las obras previstas para 2026.

