El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 143, en el que transfiere a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) atribuciones que le correspondián al Instituto Geográfico Militar.

Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, el Mandatario definió la redistribución, como la investigación científica del espacio exterior próximo a la Tierra y del espacio ultraterrestre.

Daniel Noboa cambia funciones del Instituto Geográfico Militar a la FAE

La FAE también coordinará el desarrollo de tecnología espacial, programas y proyectos en línea con los Objetivos de Desarrollo Nacional, así como la gestión de los segmentos correspondientes de la órbita geoestacionaria.

El texto oficial delega la observación de la Tierra y percepción remota al Ministerio de Defensa, en coordinación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el Instituto Geográfico Militar (IGM).

Las instituciones deberán trabajar de forma articulada en la gestión de información geoespacial para defensa, inventario de recursos naturales y apoyo al desarrollo.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana asumirá la representación política del Ecuador en foros multilaterales y regionales, con énfasis en la promoción del uso pacífico del espacio ultraterrestre y la gestión de cooperación internacional.

Un periodo de transisción para las funciones

El Decreto establece un período de transición. En el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del documento, el Instituto Geográfico Militar entregará a la FAE y al Ministerio, la situación de las actividades gestionadas en el estado en que se encuentren.

Se establece un periodo de transición de tres meses para que el Instituto cumpla con lo dispuesto.

Con la disposición de este 17 de septiembre, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N.º 714 de 2019 queda derogado. Además, cualquier norma que contradiga este nuevo decreto también pierde validez.

Con esta medida, según el Gobierno, se busca consolidar una estructura funcional para impulsar el desarrollo espacial del país, alineado con estándares internacionales y objetivos estratégicos nacionales.

