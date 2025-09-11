El presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo N.º 116, con el cual reformó el reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano y otras musáceas afines destinadas a la exportación. La medida entró en vigencia el 10 de septiembre de 2025, tras su publicación en el Registro Oficial.

Daniel Noboa y la revisión excepcional de precios de banano en Ecuador

La reforma incorpora un nuevo artículo que faculta al Presidente de la República a ordenar, en cualquier momento del año y de manera excepcional, la revisión de los precios mínimos de sustentación y los valores referenciales. Estos precios provisionales estarán vigentes hasta que se instalen las mesas de negociación contempladas en la normativa vigente.

La Autoridad Agraria Nacional será la encargada de emitir el acuerdo ministerial correspondiente y definir los precios que regirán temporalmente en el sector.

Control contra la especulación de precios de banano y plátano

Según el decreto, la decisión se fundamenta en las disposiciones constitucionales y legales que buscan garantizar el desarrollo sustentable, la equidad en la redistribución de la riqueza y la protección de la producción nacional.

También responde a la necesidad de evitar la especulación, prácticas desleales y el alza indiscriminada de precios de productos agrícolas, agrega el documento.

De acuerdo con el decreto, la Autoridad Agraria Nacional tendrá la facultad de emitir, modificar o actualizar la normativa secundaria, en coordinación con otras instituciones, para asegurar la plena aplicación de la medida.

Impacto en el sector exportador de Ecuador

Ecuador es el mayor exportador mundial de banano, y el plátano y otras musáceas, representan también un rubro clave en la economía agrícola. Entre enero y julio de 2025, se exportaron 2 549 millones de dólares en estos productos, según datos del Banco Central del Ecuador.

El Decreto Ejecutivo N.º 116 establece que su aplicación es inmediata y que la coordinación interinstitucional será fundamental para garantizar su cumplimiento.

Precio de la caja de banano

El Ministerio de Agricultura fijó en 7,25 dólares el precio mínimo de sustentación de la caja de banano de 18,1 kilos para 2025, tras un acuerdo entre productores y exportadores. Con la nueva norma se podrá revisar este precio.



