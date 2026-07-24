Daniel Noboa destacó el legado de la Armada en el aniversario del Combate Naval de Jambelí

El presidente Daniel Noboa participó este jueves en la ceremonia por el 85.º aniversario del Combate Naval de Jambelí, que tuvo lugar en el Parque de la Armada, en Guayaquil. Esta conmemoración rindió homenaje a una de las gestas históricas más representativas de la Armada del Ecuador y reunió a autoridades civiles y militares.

Asistentes destacados en la ceremonia

En el evento, también estuvieron presentes la primera dama, Lavinia Valbonesi, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Durante su intervención, el Mandatario resaltó el legado de la Armada y afirmó que su ejemplo guía la lucha que el país mantiene actualmente contra el terrorismo y la delincuencia.

Llamado a defender la democracia

Noboa hizo un llamado a defender la democracia y la libertad. En su discurso, aseguró que el compromiso de la Armada constituye una referencia para enfrentar los desafíos de seguridad y defensa en Ecuador. El Presidente convocó a la unidad y pidió mantener firme la defensa de estos valores.

Mensaje a los jóvenes oficiales

“Como un solo puño, defendamos nuestra democracia y nuestra libertad”, expresó el Jefe de Estado durante la ceremonia. Además, dirigió un mensaje a los jóvenes oficiales presentes, señalando que ellos asumirán un papel determinante frente a los retos que enfrenta el país. Destacó la responsabilidad que tendrán en el futuro de las Fuerzas Armadas.

Compromiso con las Fuerzas Armadas

El Presidente reafirmó su respaldo a las Fuerzas Armadas. Durante su discurso, expresó su reconocimiento a esta institución militar y reiteró su compromiso con ella. “¡Como Presidente me siento orgulloso de comandar a nuestras Fuerzas Armadas!”, afirmó ante los asistentes.

Protección de familias ecuatorianas

Noboa aseguró que continuará al frente de las acciones para proteger a las familias ecuatorianas. “Tengan la certeza de que seguiré al frente de la lucha para proteger a cada familia que sueña con un futuro de paz”, sostuvo.

Inspiración en el sacrificio militar

En otro momento de su intervención, Noboa destacó el sacrificio de los militares y explicó que ese ejemplo impulsa las acciones de su administración en materia de seguridad. “El sacrificio de nuestros valerosos militares es la fuente de inspiración para nuestro Gobierno. Es lo que nos motiva a seguir luchando por la seguridad y la dignidad de cada ecuatoriano”, afirmó.

Valores fundamentales para enfrentar desafíos

El Presidente también resaltó la disciplina y el compromiso de la Armada como valores fundamentales para enfrentar los problemas de seguridad que atraviesa el país. Finalmente, exhortó a los nuevos oficiales a preservar el legado de servicio, mantener el compromiso con la defensa de la soberanía nacional y continuar el trabajo que históricamente ha desarrollado esta institución en favor del Ecuador.

Durante el evento, Daniel Noboa recibió el Bastón de Mando y la condecoración José Rodríguez Labandera.

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