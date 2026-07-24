Daniel Noboa, Cynthia Viteri y Niels Olsen compartieron un encebollado en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa publicó fotografías en sus redes sociales donde aparece junto a la precandidata de ADN a la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el precandidato para la Alcaldía de Samborondón, Niels Olsen, mientras comparten un encebollado, en el marco de las fiestas fundacionales de Guayaquil, este viernes 24 de julio de 2026.

La reunión de Daniel Noboa, Cynthia Viteri, Niels Olsen para comer encebollado en Guayaquil

En la reunión también estuvieron Andrés Gushmmer, quien aspira a la Prefectura de Guayas, y Francisco Cevallos, que busca la Alcaldía de Milagro. Noboa acompañó la imagen con la frase: “Como un buen encebollado: completos”.

Cambio en las candidaturas de ADN

Noboa realizó esta publicación tras el anuncio de que Acción Democrática Nacional (ADN) decidió reemplazar al expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, por la exalcaldesa del PSC, Cynthia Viteri, en su carrera por la Alcaldía de Guayaquil.

Las elecciones seccionales están programadas para el 29 de noviembre de 2026.

Olsen renunció a la Presidencia de la Asamblea Nacional para candidatizarse a la Alcaldía de Guayaquil, como lo informó EL COMERCIO el pasado 8 de junio

Aceptación de Niels Olsen

Niels Olsen acató la decisión de ADN y aceptó la precandidatura por la Alcaldía de Samborondón; esto, luego de que Viteri anunciara su candidatura por ADN, abandonando su postulación por Centro Democrático.

Daniel Noboa sobre Cynthia Viteri

En una entrevista realizada en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa calificó a Viteri como “una buena candidata”. Además, aclaró que ella no forma parte de ninguna alianza política, sino que es afiliada a ADN.

Noboa destacó que Viteri está en contacto con las necesidades de los ciudadanos y se mantiene alejada de las discusiones políticas.

Posicionamiento en encuestas

El presidente también mencionó que “eso la posiciona; pueden ver cualquier encuesta y ella aparece como la más opcionada, por eso todos los días recibirá ataques”. Esta afirmación resalta el impacto que tiene Viteri en el electorado guayaquileño.

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