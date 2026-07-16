Niels Olsen rompe el silencio tras quedar fuera de la candidatura de la Alcaldía de por Guayaquil por ADN

El ex presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, rompió el silencio este 16 de julio de 2026 para explicar los cambios en su futuro político. Esto ocurrió luego de que el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) decidiera que la exalcaldesa Cynthia Viteri encabece la precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil. Como resultado, Olsen anunció que competirá por la Alcaldía de Samborondón.

Mensaje a la ciudadanía

A través de un video difundido en sus redes sociales, el político afirmó que recibió numerosos mensajes con preguntas, críticas y especulaciones sobre el cambio. Decidió dirigirse directamente a la ciudadanía para explicar que respeta la decisión adoptada por su organización política y que continuará participando en el proceso electoral desde un nuevo espacio.

Niels Olsen, ADN y Samborondón reconfiguran las elecciones en Guayas

En su intervención, Olsen aseguró que nunca ha orientado su trayectoria política hacia la acumulación de cargos o poder. Su motivación ha sido asumir desafíos, impulsar cambios y buscar nuevas formas de gestión pública.

“A mí nunca me ha movido acumular cargos (…). Siempre me han movido otras cosas: asumir desafíos difíciles, abrir nuevos caminos y demostrar que las cosas pueden hacerse distinto”, manifestó durante el mensaje publicado en redes sociales.

Vínculo con Guayaquil

El ex presidente del Legislativo también reiteró que mantiene un vínculo personal con Guayaquil, ciudad donde nació. Sin embargo, explicó que la organización política adoptó una decisión diferente en el proceso de definición de precandidaturas.

“Yo amo Guayaquil. Es la ciudad donde nací y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Pero en los últimos días el partido tomó una decisión distinta. La respeto y vamos para adelante”, expresó.

Cambio de candidatura en Guayaquil

El anuncio ocurre un día después de que Cynthia Viteri confirmara que será la carta de ADN para disputar la Alcaldía de Guayaquil, tras dejar sin efecto su participación por Centro Democrático. La exalcaldesa indicó que el objetivo es facilitar un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y el Municipio para la ejecución de obras.

Con este movimiento político, Olsen dejó de ser el aspirante oficialista para Guayaquil y pasó a encabezar la candidatura de Samborondón. Arianna Burgos continuará desempeñando su función como legisladora en la Asamblea Nacional.

Samborondón como nuevo eje de la campaña

Durante su pronunciamiento, Olsen sostuvo que Guayaquil y Samborondón deben entenderse como territorios complementarios. Aseguró que buscará convertir al cantón en un modelo de gestión municipal.

“Guayaquil y Samborondón no son dos mundos distintos, son una sola casa grande. Samborondón, vamos a hacer historia y construir el mejor municipio modelo de todo nuestro país”, afirmó.

El dirigente añadió que continuará desarrollando su actividad política “en Guayaquil, en Samborondón y en cada rincón del país”, insistiendo en que su compromiso con el servicio público permanece, independientemente del cargo que ocupe.

Preguntas frecuentes sobre la candidatura de Niels Olsen en Samborondón}

❓ ¿Por qué Niels Olsen ya no será candidato a la Alcaldía de Guayaquil? Porque ADN decidió que Cynthia Viteri encabece esa candidatura.

Niels Olsen explicó que respeta la decisión adoptada por su organización política y que continuará participando en las elecciones desde una nueva candidatura. El cambio fue anunciado después de que Cynthia Viteri confirmara que representará a ADN en la disputa por la Alcaldía de Guayaquil. ❓ ¿A qué cargo aspirará ahora Niels Olsen? Competirá por la Alcaldía de Samborondón.

Tras dejar de ser el precandidato oficialista para Guayaquil, Olsen anunció que buscará liderar el Municipio de Samborondón. Durante su mensaje, afirmó que su objetivo es convertir al cantón en un modelo de gestión municipal para el país. ❓ ¿Qué dijo Niels Olsen sobre la decisión de ADN? Aseguró que la respeta y que seguirá trabajando desde donde le corresponda.

En un video publicado en sus redes sociales, Olsen señaló que nunca ha buscado acumular cargos, sino asumir desafíos y promover cambios en la gestión pública. También indicó que continuará comprometido con el servicio público independientemente del puesto que ocupe. ❓ ¿Qué relación dijo mantener Niels Olsen con Guayaquil? Reafirmó que Guayaquil sigue siendo una ciudad fundamental para él.

El ex presidente de la Asamblea recordó que nació en Guayaquil y aseguró que ese vínculo no cambiará. No obstante, señaló que aceptó la decisión política de su movimiento de presentar una candidatura distinta para esa ciudad. ❓ ¿Qué cambia en las candidaturas de ADN en Guayas? Cynthia Viteri buscará la Alcaldía de Guayaquil y Niels Olsen la de Samborondón.

Con esta reorganización, ADN redefine su estrategia electoral en la provincia del Guayas. Mientras Viteri encabezará la candidatura en Guayaquil, Olsen liderará la propuesta para Samborondón, donde enfocará su campaña de cara a las próximas elecciones.

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