Daniel Noboa aclara que Cynthia Viteri está afiliada en ADN

El presidente Daniel Noboa se refirió a la precandidatura de Cynthia Viteri por la Alcaldía de Guayaquil, representando a Acción Democrática Nacional (ADN). Esta declaración ocurrió la mañana del 23 de julio de 2026, durante las fiestas fundacionales de Guayaquil.

Anuncio de reelección y cambios en candidaturas

El 15 de julio de 2026, la exalcaldesa anunció su intención de buscar la reelección bajo el auspicio de la lista 7, liderada por Noboa. No solo fue significativo para su campaña política, sino que también afectó la precandidatura de Niels Olsen quien ahora buscará la Alcaldía de Samborondón.

Opiniones sobre Viteri

En una entrevista con Radio Centro, Noboa calificó a Viteri como “una buena candidata”. Además, destacó que ella está en contacto con las necesidades de la ciudadanía y alejada de las discusiones políticas. “Eso la posiciona; pueden ver cualquier encuesta y ella aparece como la más opcionada, por eso todos los días recibirá ataques”, comentó el presidente.

Grupos de poder en Guayaquil

Noboa también mencionó que los ataques hacia Viteri provienen de supuestos grupos de poder que han controlado ciertos negocios en el Municipio de Guayaquil. Habló específicamente del Puente Alterno Norte, que está bajo la administración de la Prefectura, así como otros relacionados con el agua potable, recolección de basura y alcantarillado.

“En ese Municipio ha habido grupos de poder en los últimos años que han controlado ciertos negocios”, dijo.

Visión conjunta para Guayaquil

El presidente resaltó que elegir a Viteri como su precandidata responde a una visión conjunta para mejorar Guayaquil en coordinación con el Gobierno Nacional. Enfatizó los problemas de seguridad y mencionó que es crucial trabajar en conjunto con el Gobierno para restaurar la grandeza de la ciudad.

Aclaraciones sobre alianzas

Ante las declaraciones sobre que ADN no haría alianzas, Noboa aclaró que Viteri no es parte de una alianza y aseguró que ella está afiliada a ADN. “No es una alianza; es una candidata propia”, agregó.

Otros precandidatos y elecciones seccionales

ADN también tiene como precandidatos a concejales a Zaida Rovira, Juan José Reyes y Fernando Villaroel. Además, extendió una invitación a José Delgado, quien no aceptó su precandidatura. Para la Alcaldía de Quito, su precandidata es Giovanna Ubidia, quien a su parecer enfrentará una campaña difícil con proyectos como el Metro de Quito.

Fechas importantes

Las elecciones seccionales están programadas para el 29 de noviembre de 2026. Actualmente, se conocen alrededor de ocho precandidaturas para la Alcaldía de Guayaquil, donde muchos son rostros conocidos. La inscripción oficial de candidaturas será del 2 al 17 de agosto.

Más información sobre las elecciones seccionales 2026.

Te recomendamos