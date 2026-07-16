¿Cuántos precandidatos hay para la alcaldía de Guayaquil?

El tablero electoral en Guayaquil presenta cambios estratégicos, especialmente tras la decisión de Cynthia Viteri de buscar regresar a la alcaldía con el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7. Las alianzas entre movimientos políticos continuarán, ya que, según el calendario del Consejo Nacional Electoral, los registros se podrán realizar hasta el 18 de julio de 2026. Esto significa que aún hay dos días más para modificar las fichas políticas.

Actualmente, se conocen alrededor de ocho precandidaturas para la alcaldía de Guayaquil, donde la mayoría son rostros conocidos. La inscripción oficial de candidaturas será desde el 2 hasta el 17 de agosto.

ADN con Cynthia Viteri (Lista 7)

La exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sorprendió al anunciar su regreso a la contienda electoral bajo el auspicio de ADN, movimiento político liderado por Daniel Noboa. Este anuncio ocurrió el miércoles 15 de julio. Viteri había registrado previamente su precandidatura con Centro Democrático, lista 1, organización fundada por el exprefecto Jimmy Jairala.

En declaraciones anteriores, Viteri expresó su disposición a colaborar con el actual Gobierno si regresa a liderar la alcaldía. “Los futuros alcaldes peleados con el Gobierno no van a ningún lado. Yo me olvido de las etiquetas”, afirmó, reflejando su enfoque pragmático hacia la política local. Asegura tener la experiencia y conocimiento necesarios para retomar el cargo.

Partido Social Cristiano (PSC) con Andrés Roche (Lista 6)

Andrés Roche Pesantes, exdirector de la Agencia Municipal de Tránsito, es el precandidato a la alcaldía por el Partido Social Cristiano (PSC), cuyo presidente vitalicio es el excalde Jaime Nebot. Recientemente, Roche ofreció disculpas públicas por un incidente ocurrido meses atrás en los bajos del Municipio de Guayaquil, mostrando así su disposición para asumir responsabilidades y avanzar en su campaña.

Alianza Despierta Guayaquil con Mónica Luzarraga

El movimiento Unidad Popular, Futuro 20 y Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik presentaron la alianza Despierta Guayaquil el miércoles 14 de julio de 2026. En esta alianza, dieron a conocer que su precandidata es Mónica Luzarraga, abogada y activista social. Anteriormente, Luzarraga iba a ser la apuesta del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

Revolución Ciudadana y otras candidaturas

A pesar de que Revolución Ciudadana se encuentra suspendido por el CNE, el legislador correísta Juan Pablo Molina figura como su candidato junto al movimiento Amigo (lista 16). Sin embargo, el expresidente Rafael Correa afirmó que Revolución Ciudadana no impulsará candidaturas para las alcaldías sin consenso.

Por otro lado, el Partido Sociedad Patriótica (lista 3) tiene como precandidato a Kléber Bravo. El movimiento Creo Creando Oportunidades (CREO – lista 21) respaldará a Susana Santistevan. En cuanto al Centro Democrático, aún no se ha anunciado quién reemplazará a Cynthia Viteri como precandidato.

❓¿Quiénes son los precandidatos a la Alcaldía de Guayaquil para las elecciones de 2027?

Entre los principales precandidatos están Cynthia Viteri (ADN), Andrés Roche (PSC), Mónica Luzárraga (alianza Despierta Guayaquil), Juan Pablo Molina (Amigo), Kléber Bravo (Partido Sociedad Patriótica) y Susana Santistevan (CREO).

Hasta el momento se conocen alrededor de ocho precandidaturas. Sin embargo, el panorama aún puede cambiar porque las alianzas y modificaciones de candidaturas pueden realizarse hasta el 18 de julio de 2026, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

❓¿Por qué Cynthia Viteri cambió de movimiento político para buscar la Alcaldía de Guayaquil?

Cynthia Viteri dejó su precandidatura por Centro Democrático y pasó a Acción Democrática Nacional (ADN).

La exalcaldesa anunció el cambio el 15 de julio de 2026. Anteriormente había sido inscrita por Centro Democrático, pero decidió postular con el movimiento oficialista liderado por el presidente Daniel Noboa, asegurando que trabajará de forma coordinada con el Gobierno si vuelve al Municipio.

❓¿Cuándo se inscribirán oficialmente las candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil?

Respuesta precisa: Del 2 al 17 de agosto de 2026.

Contexto: Antes de ese proceso, las organizaciones políticas todavía pueden registrar alianzas o modificar sus precandidaturas hasta el 18 de julio, por lo que la lista definitiva de aspirantes aún no está cerrada.

❓¿Quién es el precandidato del Partido Social Cristiano (PSC) para la Alcaldía de Guayaquil?

Andrés Roche Pesantes.

El exdirector de la Agencia Municipal de Tránsito representa al PSC en la carrera electoral. En las últimas semanas ofreció disculpas públicas por un incidente ocurrido en los bajos del Municipio de Guayaquil, en medio de su precampaña.

❓¿Qué pasa con la candidatura de Revolución Ciudadana para la Alcaldía de Guayaquil?

Aunque Juan Pablo Molina figura como candidato junto al movimiento Amigo, Revolución Ciudadana aseguró que no impulsará candidaturas sin consenso.

El movimiento correísta permanece suspendido por el CNE. Además, el expresidente Rafael Correa manifestó que la organización no respaldará postulaciones a las alcaldías mientras no exista un acuerdo interno.

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