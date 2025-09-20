Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 153 este 20 de septiembre de 2025, con el que convoca a la ciudadanía a una consulta popular para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente. La propuesta busca que los ecuatorianos se pronuncien sobre la redacción de una nueva Constitución que deberá ser posteriormente aprobada en referéndum.

Más noticias

Motivos de la convocatoria de Daniel Noboa para la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente

En el decreto se señala que la actual crisis de seguridad, la descomposición institucional y la fragmentación política hacen necesario un rediseño constitucional. El documento recuerda que en 2007 el Tribunal Constitucional validó un proceso similar como salida a una crisis de gobernabilidad, lo que derivó en la Constitución de 2008.

Noboa argumenta que el país enfrenta un escenario diferente al de esa época, con altos niveles de violencia —47,25 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023—, masacres carcelarias, infiltración del crimen organizado en instituciones y pérdida de confianza ciudadana en los órganos del Estado.

El alcance de la Asamblea Constituyente

El Decreto 153 establece que, en caso de aprobarse la consulta, se conformará una Asamblea Constituyente de carácter extraordinario y temporal. Tendrá la misión de redactar y aprobar un nuevo texto constitucional que será sometido a referéndum aprobatorio.

El Estatuto anexo fija que la Asamblea contará con 80 integrantes: 52 electos por circunscripciones provinciales, 22 por lista nacional y 6 por circunscripciones en el exterior. Los asambleístas gozarán de inmunidad en sus funciones y tendrán fuero de Corte Nacional en materia penal durante su período.

La duración será de 180 días prorrogables por 60 más. Además, las sesiones serán públicas, se instalarán Mesas de Trabajo temáticas y se habilitará una plataforma digital para recoger aportes ciudadanos.

El procedimiento

La pregunta que se someterá a consulta es:

“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”.

De aprobarse el “sí”, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones de asambleístas constituyentes en un plazo de 90 días tras la proclamación de resultados. La nueva Constitución solo entrará en vigencia si recibe la ratificación popular en referéndum.

Corte admitió acciones y suspendió provisionalmente el Decreto 148

La Corte Constitucional informó la noche del 19 de septiembre de 2025 que recibió cinco acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 148, que convocaba a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin control previo de constitucionalidad.

Las tres Salas de Admisión del organismo resolvieron admitir a trámite estas causas y aceptar las solicitudes de medidas cautelares presentadas por diversos actores sociales.

La CC admitió acciones de inconstitucionalidad 👇https://t.co/IuTgjM5ykE pic.twitter.com/A0gsmsqL8t — El Comercio (@elcomerciocom) September 20, 2025

Como consecuencia, la Corte dispuso la suspensión provisional de los efectos del Decreto 148. Según el comunicado oficial, esta decisión tiene carácter temporal y busca asegurar que cualquier reforma o cambio constitucional siga los procedimientos establecidos en la Constitución, de manera que la voluntad popular pueda expresarse libremente, con información suficiente y dentro del marco de la ley.

Información extra: Daniel Noboa

Te recomendamos