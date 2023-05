Creo espera decisión de Guillermo Lasso para candidatura a la Presidencia

Creo prioriza a Guillermo Lasso como opción para su candidato a la Presidencia. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Karina Sotalín

El nuevo presidente nacional de Creando Oportunidades (Creo), Esteban Bernal, dijo este martes 23 de mayo de 2023 que la prioridad para la precandidatura del oficialismo es Guillermo Lasso. El Gobierno actual quiere generar un frente único con diversos actores políticos.

Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, fue elegido como presidente de la agrupación política en una asamblea nacional extraordinaria efectuada el 22 de mayo. El funcionario es parte de la reestructuración para que Creo pase de ser un movimiento a un partido político. No confirmó si él será uno de los cambios que el Jefe de Estado anuncie el 24 de mayo en su rendición de cuentas.

"Me toca como presidente del partido el exponer esa necesidad, ese requerimiento que tenemos", manifestó en La Posta Bernal sobre una eventual precandidatura de Lasso. No está de acuerdo con que venga otro Gobierno para evaluar lo actuado en lo que queda del periodo hasta el 2025, que corresponden nuevas elecciones.

"Yo, personalmente, como ciudadano quiero que el Presidente (Lasso) vuelva a postularse para que logremos concluir este proceso", dijo respecto a las políticas del actual Gobierno.

Con base al primer borrador del calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Bernal dijo que hasta el 31 de mayo hay tiempo para llevar a cabo las primarias o proceso de democracia interna en Creo. "El Presidente tendrá ese periodo de tiempo, salvo que el CNE genere una flexibilidad adicional y podamos tener una mayor alternativa", añadió.

A las 20:00 de este 23 de mayo, el Pleno del CNE sesionará para conocer y resolver sobre la aprobación de la convocatoria a elecciones.

Participación de Creo en elecciones

"Nosotros vamos a participar en las 35 jurisdicciones legislativas. Eso es fundamental para nosotros, y es obvio que (Creo) tendrá un candidato presidencial", sostuvo al aclarar que no descartan alianzas.

Uno de los lineamientos del partido político es generar la intencionalidad de construir un frente único, que puede estar liderado por otros actores, aseguró. "Yo valoro mucho la presencia de Fernando Villavicencio", destacó.

Bernal está seguro de que Creo tendrá una representación "muy superior" a la que tuvo en la Asamblea Nacional disuelta, con 12 legisladores. Creo hizo un análisis preliminar de nombres y evaluó las 35 jurisdicciones del Ecuador hasta la madrugada de este martes. Evitó mencionar nombres predefinidos, pero resaltó el trabajo de la exlegisladora Ana Belén Cordero.

El presidente de Creo indicó que Lasso tiene la potestad de enrumbar su visión de Gobierno para los meses que le queda o si asume una candidatura a la Presidencia.

"En este momento la prioridad es el Presidente de la República, mientras no descarte aquello no existe probabilidad alguna de analizar ningún otro nombre", insistió Bernal al recalcar que no tiene aspiraciones presidenciales.

Otras noticias

Visita nuestros portales: