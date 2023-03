Corte trata dictamen de admisibilidad sobre juicio político a Guillermo Lasso

El Pleno de la Corte Constitucional entró a debatir sobre el juicio político contra Guillermo Lasso. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La Corte Constitucional fue convocada a sesión extraordinaria este miércoles 29 de marzo del 2023, a las 20:00, con el propósito de resolver sobre el dictamen de admisibilidad requerido por la Asamblea para llevar a juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

La convocatoria se dio pocas horas después de que los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada entregaran un nuevo proyecto de dictamen, al cabo de 48 horas de que la propuesta de la jueza Teresa Nuques, en quien recayó inicialmente esta causa, apenas alcanzó tres de los seis votos que se requerían para ser aprobada.

El contenido del dictamen que debatirán los jueces no se conoce. Tampoco la sesión es pública. La oficina de prensa de la Corte aclaró que: "Los proyectos de sentencias, dictámenes, autos y providencias constituyen material de trabajo no oficial, no son de carácter público y no tiene valor jurídico alguno".

Añadió que, respecto de las deliberaciones y los votos del Pleno y Salas del Organismo, "estos gozarán de reserva hasta que la decisión sea notificada a las partes procesales y terceros con interés". Para eso, invocó al reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Para aprobar el dictamen se requieren de los votos favorables de, al menos, seis de los nueve jueces (dos tercios) de la Corte.

Si el dictamen es favorable, esta causa regresará a la Asamblea Nacional, en donde la oposición liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) asegura contar con los 92 votos que se requieren para la censura y destitución del Jefe de Estado. En ese escenario, asumirá el cargo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.

Las acusaciones

Los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de esa coalición, acusan a Lasso de haber adecuado su conducta a los delitos de concusión y peculado, en relación a una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.

No obstante, en dos escritos remitidos a la Corte Constitucional, el presidente Lasso adujo que sus detractores "no han presentado un solo indicio" de los delitos que le imputan. Lasso lleva menos de dos años en el poder y ya ha enfrentado dos intentos de destitución de la Asamblea.

Las etapas

SI el dictamen de la CC es negativo, se archiva la solicitud

SI el dictamen es favorable, sigue su trámite en la Asamblea. De esta forma:

El Presidente de la Asamblea remitirá al Presidente de la Comisión de Fiscalización la solicitud de juicio político, el dictamen y documentos de sustento.

La Comisión de Fiscalización avoca de manera inmediata y se da inicio el trámite

Derecho a la defensa y contestación a las acusaciones políticas, en el plazo de 10 días.

Se concede 10 días adicionales para la actuación de pruebas.

En el plazo de 10 días, la Comisión entrega el informe motivado.

En el plazo de 3 días, el Presidente de la Asamblea, dispone la difusión del informe.

Luego de 48 horas de la difusión del informe, el Presidente de la Asamblea debe convocar al Pleno, en el plazo de 5 días para el trámite.

