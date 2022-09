Correísmo prepara denuncia penal contra Fernando Villavicencio

La asambleísta correísta Marcela Holguín dijo que presentará una denuncia contra Fernando Villavicencio. Foto: Roger Vélez/ EL COMERCIO

Roger Vélez. Redactor (I)

La coordinadora del bloque Unión por la Esperanza (Unes), Marcela Holguín, dijo este martes 6 de septiembre de 2022 que presentará una denuncia penal en contra de Fernando Villavicencio, después de que el asambleísta responsabilizara a la agrupación política del correísmo sobre ataques y amenazas en su contra.

“Estoy preparando una demanda que va a ser presentada ante la Fiscalía, precisamente, para que en los órganos correspondientes y no solamente frente a los medios de comunicación pueda decir con pruebas, con nombres y apellidos aquello que ha asegurado muy suelto de huesos”, manifestó Holguín.

Villavicencio, por su lado, aseguró haber recibido información de los servicios de Inteligencia del Estado e incluso de algunos asambleístas del correísmo sobre quiénes están detrás de una serie de actos en su contra, que incluye publicaciones fraudulentas para desacreditarlo.

#Asamblea | El legislador Fernando Villavicencio fue notificado sobre la indagación previa de la Fiscalía, ante las detonaciones registradas en exteriores de su domicilio en #Quito.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/3wvCfbk6Do — El Comercio (@elcomerciocom) September 7, 2022

“Y desde aquí, desde la Asamblea, se montó una granja de trolls vinculados a asesores de los legisladores y a los legisladores, en particular, a un asesor de la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín”, aseveró.

El asambleísta acotó que “son ellos los que tienen que responder penalmente porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y aquí no se van a escudar en la inmunidad parlamentaria, van a tener que enfrentar penalmente a la justicia”.

“Él ha dicho que no se va a quedar de brazos cruzados. Y en eso se equivoca porque quien no se va a quedar de brazos cruzados voy a ser yo”, manifestó Holguín, tras señalar que prepara la denuncia contra el presidente de la Comisión de Fiscalización.



Indagación previa

Villavicencio asegura que recibió el 6 de septiembre una notificación de la Fiscalía sobre el inicio de una investigación, después de que a la medianoche del viernes pasado motorizados dispararan en los exteriores de su vivienda, en el norte de Quito.

“Es el inicio de la indagación previa con la información remitida por el Ministerio del Interior, y la Policía. También entiendo con los organismos de Inteligencia, que están llevando adelante una investigación que no solo se quedará en este atentado criminal a mi familia, sino también en otras acciones delictivas en mi contra”, puntualizó.