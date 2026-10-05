Tres contratos de hospitales en Cuenca ponen frente a frente al Gobierno y a Cristian Zamora

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La contratación de tres hospitales municipales de Cuenca abrió un cruce de señalamientos entre funcionarios del Gobierno y Cristian Zamora. Hasta este 5 de octubre de 2026, el alcalde suspendido había cuestionado la información difundida sobre empresas y personas que el Ejecutivo relaciona con él.

Los proyectos de El Valle, Baños y Ricaurte forman parte de los procesos revisados por la Secretaría General de Integridad Pública. La controversia gira alrededor de las presuntas relaciones comerciales entre los consorcios que recibieron los contratos y compañías señaladas como vinculadas al entorno familiar de Zamora.

Cristian Zamora cuestiona los vínculos empresariales señalados

A través de su cuenta de X, Zamora dirigió su respuesta a José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública. El alcalde suspendido calificó como falsa la información presentada y pidió al funcionario corregirla.

Sobre Megacero, explicó que la ferretería pertenece a sus padres y comercializa materiales para talleres de metalmecánica. Según su versión, el negocio nunca ha vendido productos a contratistas del Municipio ni a entidades públicas.

También negó ser socio o propietario de Alohaholding, Ismovid y La Rioja. Afirmó que no conoce esas compañías y que nunca había escuchado de ellas.

Señor Neira: Lo que Ud indica sobre mí es falso. La ferretería Megacero, de mis padres, nunca ha vendido nada a ningún contratista del Municipio ni la función pública en general. Es un almacén que provee materiales a los talleres de metal mecánica. La denuncia “anónima” le ha mal informado. Ud señala que yo soy socio o propietario de empresas, según su gráfico, de Alohaholding, Ismovid y La Rioja es falso, jamás he escuchado de ellas. El almacén El Hierro, que Cuenca y la región lo conocen al igual que yo, opera desde antes que yo nazca y la fundó mi tío abuelo. Ellos son importadores y mayoristas proveedores a n proyectos grandes de todo el país en la construcción. No conozco ni sé quienes sean la familia Castro Villacís que Ud falsamente indica que son de mi entorno familiar en su gráfica. Esa es la verdad, corrija lo infundado de su información. — Cristian Zamora M (@czamoramatute) October 5, 2026

Respecto de El Hierro, señaló que su tío abuelo fundó el negocio antes de su nacimiento. Lo describió como una empresa importadora y proveedora mayorista para proyectos de construcción en distintas partes del país.

Su respuesta incluyó un rechazo a la supuesta relación familiar con los Castro Villacís. Zamora sostuvo que no conoce a sus integrantes y cuestionó que fueran incluidos como parte de su entorno.

Tres denuncias por los contratos de los hospitales

Neira y Doménica Bajaña, secretaria general de Integridad Pública, señalaron que una alerta ciudadana recibida en abril permitió detectar supuestas irregularidades en los tres contratos, cuyos montos superan los 2,4 millones de dólares.

Ahora que la @FiscaliaEcuador ha solicitado una alerta a la #Interpol para Cristian Zamora —que desde #México grita persecución junto con los otros prófugos—, es necesario que todos sepamos cómo operaba esa presunta estructura de corrupción dentro de la Alcaldía de #Cuenca, identificada gracias a la Unidad de Cooperación Interinstitucional, en apoyo con la @UAFE_EC , @Integridad_EC, y la Dirección General de Inteligencia de la @PoliciaEcuador. 🇪🇨💪🏼 — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 5, 2026

La versión gubernamental sostiene que los consorcios adjudicatarios habrían mantenido relaciones comerciales con empresas vinculadas a Zamora y a personas de su entorno familiar.

Los hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía mediante tres denuncias por presunto peculado, una por cada proceso de contratación.

Estas denuncias corresponden a un asunto distinto de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que la Fiscalía mantiene contra Zamora. El alcalde permanece suspendido del cargo por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral.

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