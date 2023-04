Conaie pide a Pachakutik expulsar a Cecilia Velasque

Un audio de supuestas declaraciones de Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik, se difundió en redes sociales. Foto: @cecivelasque

Roger Vélez

El movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), vuelve a ser sacudido por acusaciones de supuestas exigencias de prebendas a cambio de sus votos en la Asamblea Nacional.

En un comunicado, este lunes 17 de abril de 2023, el Consejo Político de la Conaie exigió a Pachakutik que expulse a la subcoordinadora del movimiento, Cecilia Velasque. La reacción se dio poco después de la filtración de un audio en redes sociales donde supuestamente dice: “A mí no me van a venir a ofrecer de 'pasa cafés', a mí me dan ministerio completo o nada”.

Velasque, quien en principio aseveró que sus palabras tenían un "sentido figurativo", también emitió un comunicado. Aseguró que se trata de una campaña sucia en su contra. Eso, a menos de dos semanas de que Pachakutik se reúna para designar un nuevo coordinador del movimiento. Ella aspira a ese cargo y tiene como contendiente a Guillermo Churuchumbi, afín al presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

La subcoordinadora aseguró que "el movimiento Pachakutik siempre ha actuado con transparencia y honestidad en todas sus acciones, y no ha pedido ningún tipo de favor o beneficio a este Régimen, y que su conciencia no se compra".

"Es evidente que este audio ha sido editado y corresponde a una sesión de evaluación al accionar de nuestros asambleístas, estos intentos de difamación obedecen a pretensiones de defender a Guillermo Lasso, en cuanto a nuestros legisladores se mantienen firmes en votar a favor del juicio político y la destitución a este desgobierno", anotó.

La asambleísta del correísmo Viviana Veloz, una de las cuatro proponentes del juico político, calificó de "repugnante compra-venta de votos para salvar a Lasso". La opositora pidió al movimiento indígena que "sepa poner en su lugar estos mercenarios de la política".

Oficialismo niega 'repartos'

El jefe de bloque del oficialismo en la Asamblea, Juan Fernando Flores, aclaró que Velasque "no es asambleísta, coordinadora o participa en la toma de decisiones" en este Poder del Estado.

"Lo que ella asevera es su consideración o aspiración sobre un 'supuesto proceso de acercamiento, donde la diferencia está en que el Gobierno no cederá o entregará ningún espacio. No repartiremos el país", aseguró.

Flores acotó que el presidente Lasso "demostrará con la verdad que la burda e infundada acusación en su contra es tan débil, jurídica y políticamente que, por eso, se les está cayendo y no tienen los 92 votos" que se requieren para su destitución.

No es la primera vez que Pachakutik enfrenta acusaciones de supuestos chantajes o prebendas a cambio de sus votos en la Asamblea. Se trata del segundo bloque más numeroso, después del correísmo.

Hace un año, el presidente Lasso denunció a cinco legisladores por supuestas exigencias de dinero o puestos para votar contra el archivo de la Ley de Inversiones, pero retiró la querella seis meses después.

