¿Cómo saber dónde me toca sufragar en las elecciones 2023? 10 preguntas frecuentes

En Ecuador se desarrollarán las elecciones seccionales el próximo 5 de febrero de 2023. A 17 días de elegir nuevas dignidades, existen inquietudes sobre el proceso, multas y cómo se realizarán los comicios.

En estas elecciones también estará incluido el referéndum del Gobierno de Guillermo Lasso y otro para sobre la cantonización de Sevilla Don Bosco que se efecturará únicamente en esta localidad.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo saber dónde voto?

Existen algunos métodos para consultar el lugar de votación para las próximas elecciones. Los más comunes son a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la aplicación móvil que la entidad habilitó antes de los comicios.

Para conocer en la web dónde debe ir a votar en las próximas elecciones hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al link.

Ingresar cédula y fecha de nacimiento.

En este lugar se presentará el recinto, la junta, dirección del lugar donde debe ir a votar, provincia, cantón, circunscripción, parroquia y zona.

Para consultar si es miembro de una junta receptora del voto, deberá ingresar al mismo link y en la parte inferior saldrá una información si es parte de una junta receptora del voto.

También lo podrá consultar con la nueva actualización de la aplicación móvil del CNE. En la pestaña de Consultar lugar de votación también verá si deberán formar parte de las mesas electorales. Allí se desplegará esa información.

2. ¿Me sirve la cédula caducada?

La cédula caducada será válida para sufragar en las elecciones de 2023. El Registro Civil habilitó horarios extendidos desde el 16 de enero.

Hasta el día de las elecciones, las personas que han perdido o se les ha caducado su cédula pueden obtener este documento para las votaciones y otros trámites personales.

En el artículo 12 del Código de la Democracia se señala que la calidad de elector o elector se probará en constancia de su nombre en el Registro electoral, y la verificación será efectuada en las mesas electorales designadas.

Dentro de este artículo menciona “la no vigencia de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio”. Por esta razón, no es un impedimento tener la cédula caducada para no acudir a votar.

3. ¿Puedo cambiar aún mi domicilio electoral?

Para las elecciones del 5 de febrero de 2023 no se puede cambiar el recinto electoral. Este proceso se habilitó hasta el pasado 14 de mayo de 2022.

Pero las personas pueden cambiar su recinto electoral para los próximos comicios. Existen dos métodos para cambiar el domicilio electoral, en caso de requerirlo:

Vía web:

Iniciar sesión en el siguiente link.

Ingresar al apartado Cambios de Domicilio Electoral.

Deberá colocar la nueva dirección electoral donde votará.

Ingrese: provincia, parroquia, cantón y zona.

Luego llene información sobre la dirección domiciliaria.

Al finalizar deberá guardar la solicitud.

Requisitos:

Formulario de cambios de domicilio electoral firmado.

Cédula de identidad escaneada (de ambos lados) o pasaporte con datos legibles.

Fotografía del rostro del ciudadano, portando su cédula de identidad del lado de la fotografía.

Planilla de servicio básico u otros documentos en los cuales se identifique la dirección del domicilio civil. En el caso de Galápagos, se incluirá el carné de residencia temporal o permanente.

Presencial:

Acercarse a la Delegación Provincial Electoral de su ciudad de residencia.

Presentar la cédula original de identidad.

Además, presentar un recibo de servicio básico.

Es importante que el ciudadano no tenga multas con el CNE en caso de no acudir a votar en elecciones pasadas, no asistir a una mesa electoral o no haberse capacitado si fue miembro de una junta receptora del voto.

4. ¿Qué pasa si no acudo a votar?

Si una persona no acude a su recinto electoral a votar en Ecuador tendrá una multa del 10% del SBU, es decir USD 42,50.

5. ¿Cuál es la multa por faltar a mesa electoral en las elecciones 2023?

La persona que no asista a la mesa electoral designada para formar la Junta receptora del voto será sancionada con el 15% del SBU y, según la remuneración de este 2023, tendrá que pagar USD 67,50.

Si una persona abandona la mesa sin justificar, tendrá una multa de 11 a 20 salarios básicos. Según el ingreso en este 2023 se deberá pagar entre USD 4 950 y USD 9 000. Esta es una infracción que se considera grave.

6. ¿Si soy segundo vocal o secretario, debo asistir ?

Es obligatoria la asistencia de cada persona seleccionada como miembro de mesa, ya que, si alguno de los suplentes se ausenta, éste deberá reemplazarlo. Para el escrutinio se organizarán dos grupos.

En el primero el presidente y vocal se encargará de escrutar los votos de prefectos, alcaldes, concejales y vocales de las juntas parroquiales. Y en el segundo grupo estarán el secretario, dos vocales y contarán los votos del referéndum y las dignidades del Cpccs.

7. ¿Qué se elige en las elecciones 2023?

23 prefectos y viceprefectos.

221 alcaldes municipales.

864 concejales urbanos.

443 concejales rurales.

4 109 vocales de las juntas parroquiales.

7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

Referéndum del Gobierno.

Consulta popular de Sevilla Don Bosco (solo en esta localidad).

8. ¿Cuáles son las funciones del alcalde y concejales?

Alcalde

Las funciones de un alcalde están establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Entre las principales están: Ser el representante legal del gobierno autónomo descentralizado municipal que preside. Ejercer la facultad ejecutiva del GAD municipal de forma exclusiva, es decir sin tener ningún otro cargo. Convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal. (Antes de estas reuniones, el alcalde o alcaldesa debe, además, proponer el orden del día). Presentar proyectos de ordenanzas municipales al Concejo. Presentar proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman impuestos dentro del territorio del GAD municipal. Diseñar un plan operativo anual y su proforma presupuestaria institucional correspondiente. El presupuesto, aunque propuesto por el alcalde, debe ser aprobado por el Concejo Municipal. Definir un modelo de gestión administrativa mediante el cual se debe ejecutar el plan cantonal de desarrollo, los planes de urbanismo y las obras públicas. Expedir la estructura del gobierno autónomo descentralizado municipal. Nombrar y remover a los funcionarios de los diferentes departamentos o secretarías del GAD municipal.

Concejales

Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa metropolitana del Gobierno distrital metropolitano. Elegir, de entre sus integrantes, al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo descentralizado metropolitano. Decidir la destitución, con el voto del alcalde o alcaldesa o del vicealcalde o vicealcaldesa y de las concejalas o concejales que hubieren incurrido en una prohibición dispuesta por la normativa. Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano. Aprobar el plan metropolitano de desarrollo y el de ordenamiento territorial. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo metropolitano, que debe guardar coherencia con el plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias. Regular y controlar el uso del suelo en el territorio de su jurisdicción, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra. Reglamentar los sistemas con los cuales han de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas metropolitanas. Regular, a través de una ordenanza, la delimitación de los barrios y parroquias urbanas.

9. ¿Qué hacen los integrantes del Consejo de Participación?

El Consejo de Participación tiene distintas funcones. Uno de ellos es seleccionar autoridades de la Contraloría, Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, superintendencias, vocales del Consejo Nacional Electoral, entre otras.

También tiene otras funciones que están establecidas en la Constitución de 2008 en el artículo 207, donde se menciona que el Consejo de Participación se encarga de:

Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana.

Impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público.

Designar a las autoridades que le correspondan de acuerdo con la Constitución y la Ley.

Sobre las obligaciones y los deberes que debe realizar el Consejo de Participación, el artículo 208 de la Constitución establece:

Estimular procesos de deliberación pública y proporcionar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.

Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.

Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción.

Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.

Es más, debe actuar como parte procesal en las causas que se instauran como consecuencia de sus investigaciones.

Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.

Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos.

10. ¿Cuáles son las preguntas del referéndum del Gobierno?

Estas son las 8 preguntas que plantea el Gobierno de Guillermo Lasso en la consulta popular:

Extradición

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?

Fiscalía

2. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?

Asamblea

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250 000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500 000 habitantes que residan en el exterior?

Movimientos políticos

4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?

Autoridades de control

5. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?

Consejo de Participación Ciudadana

6. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?

Protección hídrica

7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

Ambiente

8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

