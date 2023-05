Comisiones de Asamblea cierran sesiones y su reorganización no será inmediata

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa, entregó una placa a los comisionados, en la última sesión. Foto: Asamblea

Roger Vélez

La reorganización de las 15 comisiones especializadas se proyecta para después de que se designen a las nuevas autoridades del Parlamento, que está previsto para el domingo 14 de mayo del 2023.

Para las fuerzas políticas, la prioridad la tienen la Presidencia, las dos vicepresidencias y las cuatro vocalías del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

Así lo reconocieron Salvador Quishpe, excoordinador de Pachakutik, y Jahaira Urresta, de la bancada correísta de Unes, este jueves, 11 de mayo del 2023, a menos de tres días de la fecha decisiva para definir el control del Parlamento para los dos años que restan de su mandato.

"El día domingo nosotros vamos a tener como objetivo central, lo que es el CAL", manifestó Urresta. "Esperamos que el día domingo haya el tiempo suficiente y los menos problemas posibles dentro del Pleno, para avocar conocimiento de las comisiones y votar también para ello, o sino continuaría la próxima semana", anotó.

Quishpe mencionó que los tiempos para la elección de las comisiones los maneja el Presidente de la Asamblea. "A mí me han dicho que eso quedaría para después", manifestó.

Suspensión de sesiones

El cierre de las sesiones de las comisiones fue la tónica esta semana en el Palacio Legislativo. En la Comisión de Desarrollo Económico no solo hubo bocaditos y discursos de despedida, sino que su presidente, Daniel Noboa, incluso otorgó una placa a sus integrantes, el miércoles.

La Comisión de Enmiendas terminó con la entrega del informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución para que los militares puedan coordinar acciones con la Policía contra la delincuencia, sin necesidad de un estado de excepción. Hubo unanimidad entre sus integrantes.

No hubo la misma armonía en la Comisión de Fiscalización. Su presidente, Fernando Villavicencio (ind.), convocó a sesión a este jueves, pero no hubo quórum. No acudieron ningún asambleísta del correísmo ni del PSC, tampoco Bruno Segovia (exPachakutik), con quienes mantiene un abierto enfrentamiento.

Después de que no lograra aprobar el informe del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, a la Comisión le correspondía tomar una decisión sobre el pedido de interpelación a los exsecretarios Diego Ordóñez, Paola Flores y el exministro Patricio Carrillo, una vez que los proponentes de esta causa retiraron la solicitud.

Opciones para Presidencia

La intención del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC) es mantener la mayoría opositora que acaparó el control de la Asamblea desde el 31 de mayo del 2022. En ese entonces removieron a Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea y la sucedió Virgilio Saquicela (ind.), a quien apoyan para continuar en el cargo.

Ambas bancadas controlan 60 curules, pero hasta el momento cuentan con asambleístas aliados de las bancadas de la Izquierda Democrática y Pachakutik (PK), que les aseguran la mayoría absoluta (70 votos), que se requiere para el cambio de autoridades.

Si Saquicela se reelige, la oposición mantendría a Marcela Holguín como primera vicepresidenta, y el socialcristiano Esteban Torres como segundo vicepresidente, aunque también ese puesto podría recaer en Pachakutik. El oficialismo sería relegado a una vocalía en el CAL.

Sin embargo, el oficialismo le apuesta por recomponer la alianza que alcanzó en mayo del 2021, al iniciar la gestión, con Pachakutik y la ID. Pero esta vez busca encontrar también aliados en el correísmo y el PSC.

Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada oficialista, ratificó que esperan presentar un gran bloque, con más de 70 legisladores, el próximo domingo.

La intención es colocar a Sofía Sánchez, de Pachakutik, en la Presidencia de la Asamblea, aunque entre sus propios coidearios no hay unidad para apoyarla. Una de las vicepresidencias sería ocupada por la ID y otra por disidentes del PSC.

Un primer termómetro para la elección que se viene fue la sesión del Pleno del martes pasado, cuando con 88 votos se aprobó una resolución para que continúe el juicio político contra Lasso. En última instancia, el oficialismo apuntará su estrategia a que la oposición no consiga los cuatro votos que le faltan para llegar hasta una destitución del Jefe de Estado.

