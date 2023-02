CNE verificó que Rubén Chérres no aportó a campaña de Guillermo Lasso

Sesión del caso Encuentro desarrollada la noche del viernes 17 de febrero del 2023. Foto: Asamblea

Roger Vélez

La directora nacional encargada de control gasto electoral, Geovanna Guano, aseguró que “no existe aportación” del empresario Rubén Chérres a la última campaña presidencial que llevó a la elección del presidente Guillermo Lasso y del vicepresidente Alfredo Borrero.

“De lo que nosotros llegamos a analizar la información del proceso, no existe aportación de dicha persona”, manifestó la funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien compareció a la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el caso Encuentro este viernes, 17 de febrero del 2023 .

La versión de Guano fue criticada por la presidenta de la Comisión, Viviana Veloz (Unes), y Mireya Pazmiño (PK), después de que la funcionaria señalara que no puede entregar más detalles sobre los aportes de la campaña presidencial del 2021 porque aún no se cierran los expedientes.

“¿Y por qué la premura de contestar que el señor Rubén Chérres no ha aportado?”, cuestionó Pazmiño. “Qué buena memoria tiene usted, doctora Guano, tiene memoria selectiva, me causa asombro porque usted puede recordar con facilidad un solo nombre si aportó o no a la campaña del binomio Lasso-Borrero”, completó Veloz.

La funcionaria se ratificó en que “no se encuentra dentro de la información el nombre de esta persona (Chérres)”, tras la revisión que se hizo por la connotación pública que tiene esa persona. Veloz la acusó de violar la reserva de la ley.

La Comisión tiene en la mira a Chérres, tras la filtración de una investigación reservada de la Policía sobre supuestos vínculos con la mafia albanesa y aportes a la última campaña presidencial. Y también señalan a Danilo Carrera, cuñado del Presidente.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, por su lado, se excusó de comparecer. Remitió un oficio a la Comisión y argumentó que se encuentra en marcha la audiencia nacional de escrutinio de la consulta popular y la elección del Consejo de Participación del 5 de febrero pasado.

Investigación archivadaLa Comisión también recibió mediante videoconferencia a Marcelo Vásconez, agente fiscal de Manta. Él manifestó que el caso relacionado con dicha investigación policial estuvo en su conocimiento de manera casual por seis días, pero que desconoce detalles sobre por qué fue archivado.

Vásconez dijo que no pudo acceder al informe, por lo que no puede revelar detalles. Por su parte, la Fiscal General, Diana Salazar, en una comparecencia previa, ya anticipó que se evalúa reabrir el expediente.

Más plazo

Los comisionados, en su mayoría de la bancada del correísmo y sus aliados, resolvieron pedir una prórroga para la entrega del informe, cuyo plazo vencía el 23 de febrero. La moción fue presentada por la vicepresidenta, Mireya Pazmiño.

