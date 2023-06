Cambios de camisetas para elecciones anticipadas se dan entre polémicas

Luis Almeida, legislador del Partido Social Cristiano, en el Pleno. Foto: Asamblea

Roger Vélez

Entre las listas de candidatos a la Asamblea y a la Presidencia de la República se registran cambios de camiseta. Al menos cuatro postulantes buscan participar por organizaciones políticas distintas a las que estuvieron en la contienda del 2021.

Uno de los rostros más visibles es el del expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien intenta regresar a la Legislatura.

De acuerdo con el CNE, la inscripción de esta candidatura se dio a las 23:25 del martes 13 de junio, es decir, media hora antes de que termine esta etapa. Ocurrió en la delegación electoral de la provincia de Cañar.

Saquicela se registró por el Partido Socialista. No obstante, la cúpula de esta tienda política anunció que impugnará su postulación, al señalar que se dio de manera irregular.

"Existe un hartazgo de la vieja política en este país y lamentablemente él representa esa vieja forma de hacer política", adujo el presidente del partido, Gustavo Vallejo, para quien Saquicela no reúne el perfil necesario.

En el 2021, Saquicela obtuvo su curul por Democracia Sí. Luego formó parte de la bancada oficialista, de la que fue expulsado un año después de haber obtenido la primera vicepresidencia del Parlamento.

Se convirtió en aliado del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC). Ascendió a la Presidencia de esta Función el 31 de mayo del 2022, cuando fue destituida Guadalupe Llori, de Pachakutik.

La mayoría opositora lo reeligió en la principal dignidad del Parlamento, el 14 de mayo del 2023. Pero solo estuvo tres días, hasta que el presidente Guillermo Lasso, contra quien impulsó por dos ocasiones procesos de destitución, decretó la figura de la muerte cruzada.

Caso Luis Almeida

Otro de los candidatos inscritos es Luis Almeida, con quien el Partido Social Cristiano (PSC) tomó distancias. Ahora, busca regresar a la Asamblea por las filas de Centro Democrático.

"La gente en las calles me dice que siga porque he sido el único que he defendido al pueblo y jamás los he traicionado. Yo no traicioné jamás al Partido Social Cristiano, fui leal. Ellos me fallaron", escribió en Twitter.

"Lamento que el PSC no hayan sido consecuentes conmigo cuando fui el primer legislador con más proyectos de Ley presentados en la bancada, el que más intervenía y defendía al pueblo. Fui al único que lo quisieron someter a una encuesta, que lastimosamente nunca vi", añadió.

Su participación en la Asamblea que fue cesada por Lasso terminó en polémica, cuando en medio del juicio político dijo que los más de USD 4 000 que recibía de sueldo como legislador no le alcanza, y que recurre a préstamos de su esposa.

Caso Bruno Segovia

Un tercer cambio de camiseta lo protagoniza para esta contienda Bruno Segovia. Él encabeza la lista para asambleístas nacionales en representación de la democracia compuesta entre Democracia Sí, Partido Socialista y Unidad Popular.

Segovia llegó por primera vez a la Asamblea en 2021 por las filas de Pachakutik, movimiento del cual se desafilió después.

Caso Xavier Hervas

Esta vez, Xavier Hervas participa como candidato presidencial del movimiento Renovación Total (Reto). Es una organización de centro derecha que fue fundada por el exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco.

Hervas ya intentó llegar a la Presidencia de la República en 2021, por primera vez. Lo hizo por las filas de la Izquierda Democrática (ID) y fue el cuarto candidato con mayor votación.

