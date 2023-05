El titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, abrió el debate en el Pleno para el juicio político contra Guillermo Lasso en el Parlamento. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

Roger Vélez (I)

En el Pleno de la Asamblea arrancó el debate sobre el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, después de que el Primer Mandatario y sus interpelantes presentaron sus alegatos. Allí los legisladores marcaron sus posiciones y los legisladores marcaron sus posiciones.

La discusión empezó pasadas las 16:00 de este martes, 16 de mayo del 2023. Una vez de que este concluya, en el plazo de cinco días, el titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), deberá convocar a una nueva sesión del Pleno para adoptar una resolución motivada: una eventual censura y destitución dependerá de, al menos, 92 votos.

El PSC advirtió sobre muerte cruzada

Lasso se retiró del Parlamento y no ejerció su derecho a la réplica. Lo hicieron sus interpelantes: el asambleísta Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) y Viviana Veloz, del correísmo (Unes), manifestó que el presidente de Ecuador no habló de la muerte cruzada, o disolución de la Asamblea, que sería ilegal, advirtió.

"El Presidente no se atrevió a repetirla. El Presidente sabe que no está facultado para disolver la Asamblea con causales inventadas (...). Sabe que el Decreto será ineficaz política y jurídicamente. La muerte cruzada solo es renuncia anticipada", enfatizó.

Torres recalcó que "no existe golpe de Estado" desde el Parlamento, pues señaló que el juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución y que si Lasso es censurado asumirá el vicepresidente, Alfredo Borrero.

Sesión 872 del Pleno de la Asamblea Nacional. Siga en vivo la Sesión 872 del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador Posted by Asamblea Nacional del Ecuador on Tuesday, May 16, 2023

"En el banquillo está la corrupción de empresas públicas, especialmente. No está sentada ni la democracia ni la Constitución ni la estabilidad política", remarcó. "Con insultos no se desvirtúan cargos. No ha desvirtuado su responsabilidad política", anotó, en referencia a que Lasso denunció "revanchas" del PSC por no haber aceptado un pacto con el correísmo.

Asimismo, la correísta Viviana Veloz, la otra interpelante, comparó los alegatos de Lasso con un Informe a la Nación. "En menos de 50 minutos ha demostrado que no tiene argumentos para defenderse", sostuvo. Dijo que fue "un discurso vacío y argumentos cargados de insultos".

La legisladora afirmó que de los nueve proyectos de ley enviados por Lasso a la Asamblea en dos años de gestión, solo dos han sido archivados: la Ley de inversiones y las reformas a la Ley de Educación Superior. Así negó que la Asamblea haya obstruido el Plan Nacional de Desarrollo, que es una de las causales que podría invocar Lasso para disolver esta Función del Estado.

Asambleístas dan pistas del voto

Cuando se abrió el debate, los asambleístas empezaron a marcar sus posiciones, de cara a la votación que se viene: 56 solicitaron intervenir y cada uno tiene 10 minutos para presentar sus argumentos, sin derecho a réplica.

Los del correísmo (Unión por la Esperanza, Unes) y del Partido Social Cristiano (PSC) como Victoria Desintonio, Luis Almeida, Ronal González, enfatizaron su decisión de ir por la censura y destitución de Lasso. Ambas bancadas agrupan a 60 legisladores, por lo que dependen de 32 legisladores de otras bancadas para acabar con el mandato del Presidente.

En la bancada de Pachakutik, que cuenta con 25 curules, siguió la división de criterios. Joel Abad dijo que no teme a la "muerte cruzada" y se inclinó por la destitución de Lasso. Mientras, su coideario, Édgar Quesada, mencionó que los interpelantes no lograron demostrar que Lasso incurrió en peculado.

"Eso esperaba escuchar de los interpelantes: cuánto se benefició el Presidente. !Eso esperaba!. El peculado no lo han podido probar, no lo han podido demostrar", dijo Quesada.

Desde la bancada de la Izquierda Democrática (ID), que opera en dos facciones, la primera en intervenir fue Lucía Placencia: "Mi voto será consecuente con la desatención que ha tenido mi provincia", dijo.

Los independientes Daysi Yuquilema, Augusto Guamán, Diego Esparza, tomaron igual postura. Yuquilema mencionó que está en debate "la inoperancia del Gobierno ante las necesidades del pueblo".

El oficialista Pedro Velasco remarcó que el peculado "es un tema de responsabilidad directa" y que, en este caso, no se ha demostrado que Lasso incurrió en este. "No hay omisión dolosa en delitos contra la administración pública", insistió.

Los ánimos se caldearon cuando intervino el oficialista Eithel Zambrano, quien arremetió contra Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio político. La acusó de corrupción y aludió a su hijo, lo que generó gritos desde la bancada correísta.

Visita nuestros portales: