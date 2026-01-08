Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) instaló su sesión a las 10:27 en modalidad presencial en Quito. El organismo conoció la solicitud de juicio político presentada por legisladores de la Revolución Ciudadana contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y contra cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana (pccs), señalados por haber respaldado su designación.

Más noticias

Dos pedidos de juicio político, incluido el de Mario Godoy, en sesión del CAL,

El CAL trató dos solicitudes planteadas por los asambleístas Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Luis Molina.

La primera apunta al juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

La segunda plantea el enjuiciamiento de los vocales del Cpccs Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdesoto y David Rosero, quienes votaron a favor de su nombramiento.

Los proponentes señalan que la designación se realizó pese a alertas e impugnaciones que fueron descartadas durante el proceso.

El proceso para el juicio político y cómo proceder con Mario Godoy

Durante la sesión se dio lectura a los artículos 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regulan el trámite del enjuiciamiento político.

El artículo 78 establece que la Asamblea Nacional puede iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones, con base en el artículo 131 de la Constitución. Por otro lado, el artículo 79 dispone los requisitos para la solicitud, incluyendo firmas de respaldo equivalentes a una cuarta parte del Legislativo y el anuncio de la prueba documental.

El artículo 80 regula el procedimiento que debe seguirse en el CAL y fija plazos para solicitar un informe técnico, verificar requisitos y remitir la causa a la Comisión de Fiscalización.

Moción para iniciar el trámite del juicio político a Mario Godoy

La asambleísta Mishel Mancheno propuso que el CAL avoque conocimiento de la solicitud contra Mario Godoy y disponga la elaboración de un informe técnico-jurídico no vinculante desde la Unidad de Técnica Legislativa en un plazo máximo de tres días.

El planteamiento incluyó ordenar a Secretaría General remitir los documentos necesarios para continuar el trámite correspondiente.

El legislador Samuel Célleri respaldó la moción.

Votación y resultado

La propuesta recibió cinco votos afirmativos: Niels Olsen, Mishel Mancheno, Sade Fritschi, Samuel Célleri y Steven Ordoñez.

Con esta decisión, el CAL verificará el cumplimiento de requisitos antes de trasladar el expediente a la Comisión de Fiscalización, como contempla la normativa.

Información extra: Mario Godoy

Te recomendamos