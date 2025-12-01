El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso una investigación “formal” sobre la actuación de seis asambleístas correístas a un hospital de Quito, este lunes 1 de diciembre de 2025; la medida se toma tras un pedido externo a la Asamblea Nacional.

Investigación dispuesta por el CAL a la actuación de seis asambleístas correístas

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) dispuso este 1 de diciembre remitir a investigación formal la actuación de seis asambleístas de la bancada del correísmo, Revolución Ciudadana (RC).

Los legisladores son: Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Yela.

Ellos visitaron el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en Quito, para fiscalizar la crisis en el sector de la salud, según dijeron.

El objetivo del CAL es determinar si existió incumplimiento del régimen ético y extralimitación en sus funciones, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, durante su visita “abrupta” al Hospital Pediátrico Baca Ortiz“.

Gerente del hospital pidió la investigación

La gerente del Hospital Baca Ortiz, Frances Fuenmayor, solicitó al CAL iniciar la investigación formal “en defensa de las niñas, niños y adolescentes.

Además, “en defensa de la dignidad del personal médico y administrativo”.

Exhortó al Consejo a establecer acciones administrativas y disponer medidas de reparación institucional simbólicas que restituyan la honra del Hospital Pediátrico Baca Ortiz y de su equipo profesional.

Comisión de Salud asumirá la investigación

El CAL dispuso remitir la solicitud a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte.

Este organismo deberá iniciar el proceso investigativo correspondiente.

Esto, con el fin de determinar las posibles afectaciones o vulneraciones en las que pudieran haber incurrido los asambleístas involucrados.

