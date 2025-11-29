El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó este 29 de noviembre de 2025 para tratar el informe sobre la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2026 y la Programación Cuatrianual 2026–2029. El documento, elaborado por la Comisión de Régimen Económico, recomienda su aprobación al considerar que cumple con los requisitos constitucionales, se ajusta a la normativa vigente y está sustentado en parámetros técnicos y macroeconómicos definidos.

Un informe que respalda la proforma presupuestaria 2026 y sus proyecciones

La Comisión de Régimen Económico aprobó el pasado 22 de noviembre de 2025 el informe con seis votos a favor después de un proceso que incluyó las comparecencias de 17 actores, entre ellos 14 representantes del Ejecutivo. Durante esas intervenciones se ampliaron los detalles solicitados por los comisionados, especialmente sobre supuestos macroeconómicos y necesidades sectoriales.

La Proforma 2026 asciende a 46 225,57 millones de dólares, con estimaciones que proyectan una inflación anual de 3,2 %, una producción fiscalizada de 165,50 millones de dólares de barriles de petróleo y un precio promedio de exportación de 53,50 dólares por barril.

A la par, el Plan Anual de Inversiones contempla 377 proyectos distribuidos en cinco ejes: social, económico-productivo, ambiente y conectividad, institucional y gestión de riesgos.

El informe también plantea que cualquier ingreso adicional del próximo año debe orientarse hacia inversión social, especialmente salud, educación, protección social y financiamiento del sistema de seguridad social.

Educación y salud, entre las áreas más destacadas

La Comisión recomendó que los ministerios de Educación y de Economía implementen mecanismos de seguimiento para identificar brechas financieras y demandas emergentes en las instituciones de educación superior. Este requerimiento parte de ajustes presupuestarios que afectan a algunas universidades y escuelas politécnicas.

En la sesión, la asambleísta Mónica Alemán se refirió al rol que la inversión en salud puede cumplir como motor del desarrollo y presentó una moción para modificar una de las recomendaciones del informe. Su propuesta no prosperó: obtuvo cuatro votos a favor y seis abstenciones.

El legislador Mario Zambrano señaló que el incremento en salud y el fortalecimiento del equipamiento hospitalario son aspectos favorables de la Proforma, y destacó que se mantienen las preasignaciones obligatorias para escuelas politécnicas y el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).

En una réplica posterior, precisó que el presupuesto para educación superior sube en 59 millones de dólares, y recordó la importancia de que estudiantes y docentes realicen observaciones que permitan mejorar la eficiencia.

Seguridad y bienestar ciudadano en el debate legislativa

Durante el análisis, el asambleísta independiente, Sergio Peña, informó que la Proforma contempla más de $2.000 millones para las Fuerzas Armadas y cerca de 1 500 millones de dólares para la Policía Nacional, lo que consideró una señal de fortalecimiento del eje de seguridad.

La legisladora Liliana Durán sostuvo que el bienestar ciudadano es el propósito central del presupuesto y resaltó la necesidad de mantener una visión social en su ejecución. Paralelamente, la asambleísta Naomi Valladares centró su intervención en temas educativos relacionados con mallas curriculares, cupos universitarios y asignaciones para el sistema académico.

El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, recordó que la Asamblea no tiene capacidad para introducir cambios sustantivos en la Proforma, dado que se trata de un trámite delimitado por la Constitución y centrado en el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La votación del Pleno de la Asamblea

El trámite concluyó con una votación dividida. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Proforma Presupuestaria 2026 con 78 respaldos y 66 votos en contra, una decisión que cerró el debate sobre el alcance del documento fiscal y permitió avanzar hacia su ejecución en el próximo año.

