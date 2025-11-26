Sin acuerdos en la Asamblea, ADN y la Revolución Ciudadana se acusan tras reunión fallida

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La predisposición al diálogo que surgió después de la consulta popular y referendo del 16 de noviembre de 2025 se desvaneció en pocos días dentro de la Asamblea Nacional. Las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) descartaron un acercamiento inmediato y se acusaron mutuamente de impedir cualquier posibilidad de acuerdos para tratar reformas legales que el Gobierno esperaba impulsar tras la negativa ciudadana a una Asamblea Constituyente.

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El encuentro que nunca ocurrió entre ADN y la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional

La reunión entre ambas fuerzas legislativas estaba prevista para la tarde del 25 de noviembre. El jefe de la bancada de RC, Juan Andrés González, afirmó que ese encuentro fue propuesto por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen; la vicepresidenta Mishel Mancheno y la asambleísta Valentina Centeno.

Según González, él “se quedó esperando” porque el diálogo finalmente no se concretó.

El legislador señaló que no recibió explicación sobre la cancelación y aseguró que el correísmo se mantiene dispuesto a conversar, aunque duda que el oficialismo retome la iniciativa en las próximas horas. Para González, el encuentro podía servir para “definir un panorama de país”, aunque no detalló cuáles serían las propuestas que su bancada llevaría a la mesa.

ADN volvió a negarse al diálogo. Una vez más demuestran que no les importa el país; están más preocupados por blindar a @DanielNoboaOk y encubrir sus irregularidades. El pueblo ya les dijo NO, pero aun así siguen sin escuchar.



Desde @BancadaRC5 estamos —y seguiremos— del lado… — Juan Andrés González Alvear (@JAGonzalvear) November 26, 2025

ADN marca distancia por desacuerdos en reformas al COIP

Valentina Centeno confirmó que Olsen convocó a las fuerzas políticas para evaluar el avance de la Agenda Legislativa aprobada en julio. Sin embargo, reconoció que existen diferencias profundas con RC sobre el camino que debe seguir la Asamblea tras la consulta popular.

Centeno sostuvo que Revolución Ciudadana se opone a las principales reformas que ADN quiere presentar al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La asambleísta señaló que, desde su perspectiva, el correísmo no presenta propuestas viables y busca negociar espacios dentro de la Asamblea. Esto en referencia a la posición de González, quien indicó que cualquier diálogo debería iniciar con el reconocimiento de un lugar para RC en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Enmiendas constitucionales y mayorías necesarias

El resultado de la consulta popular descartó la creación de una Asamblea Constituyente, por lo que cualquier reforma constitucional deberá pasar por el trámite legislativo ordinario. Este procedimiento exige una mayoría calificada de 101 votos que ninguna bancada alcanza de manera individual.

Centeno afirmó que ADN priorizará las reformas que puedan avanzar por la vía ordinaria, donde necesitan únicamente mayoría simple junto a sus aliados. Sobre los temas constitucionales, señaló que deberán seguir su curso y que será la ciudadanía quien evalúe finalmente las decisiones de la Asamblea.

Información extra: Asamblea Nacional

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