La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) no alcanzó los votos en el Pleno para aprobar una resolución sobre la Asamblea Constituyente, impulsada por el presidente Daniel Noboa, vía Decreto Ejecutivo 148, este viernes 19 de septiembre de 2025.

La moción sobre la Asamblea Constituyente presentada por la bancada de ADN y la falta de votos

La asambleísta Lucía Pozo, de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), intentó un cambio del orden del día para que el Pleno de la Asamblea debate y apruebe una resolución de apoyo a la Asamblea Constituyente.

El presidente Daniel Noboa intenta preguntar a la ciudadanía, mediante consulta popular, si está o no de acuerdo con llamar a una Asamblea Constituyente, con el fin de elaborar una nueva Constitución.

Noboa lanzó la propuesta vía Decreto Ejecutivo 148 este viernes, sin contar con el aval de la Corte Constitucional.

Argumento de Lucía Pozo de ADN

La asambleísta Lucía Pozo (ADN) propuso una moción para cambiar el orden del día y aprobar una resolución de apoyo la Asamblea Constituyente.

Pozo argumentó que los asambleístas y el Presidente de la República tienen la “oportunidad histórica” de devolver al pueblo su derecho soberano sobre el marco constitucional que quiere para el país.

Sin embargo, la moción solo tuvo el respaldo de 74 asambleístas, cuando requería de 77.

Votación

El promedio de votos que tiene la mayoría oficialista de ADN está en 78 votos; pero, en esta ocasión, no se completaron.

De 144 asambleístas presentes, 74 votaron a favor, integrantes de la bancada de ADN o sus aliados, incluidos exRC.

Los 64 votos en contra fueron de la bancada correísta Revolución Ciudadana (RC) y de otros asambleístas como Edmundo Cerda (Pachakutik).

Se registraron seis abstenciones, incluidos Camila Cueva, asambleísta de ADN y los legisladores del Partido Social Cristiano (PSC).

¿Qué es una Asamblea Constituyente en Ecuador?

Una Asamblea Constituyente es un órgano extraordinario elegido por voto popular, encargado de redactar una nueva Constitución o de reformar de manera integral la vigente. Durante su funcionamiento, sus resoluciones se ubican por encima de las instituciones ordinarias.

En Ecuador, este recurso ha sido empleado en tres ocasiones en los últimos 50 años: en 1978, en 1998 y en 2008. La más reciente fue la Asamblea de Montecristi, que durante el gobierno de Rafael Correa elaboró la actual Constitución.

Si la iniciativa de Noboa obtiene el respaldo ciudadano, se trataría de la cuarta Asamblea Constituyente en menos de tres décadas, un reflejo de cómo el país ha acudido a este mecanismo en situaciones de crisis o de bloqueo político.

