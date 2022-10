Asesora presidencial cuestiona al Cpccs por demoras en designar Contralor

Asesora jurídica de Lasso justifica demoras en procesos de designación del Cpccs para restarle su principal facultad. Foto: Captura de pantalla.

Redacción El Comercio (I)

La principal institución de control del país, la Contraloría General del Estado, sigue con un titular subrogado. La asesora Jurídica de la Presidencia, Karen Sichel, cuestionó a la entidad nominadora por la falta de esa designación. Justificó las preguntas de referendo para quitarle esa facultad.

La funcionaria del Gobierno señaló que el problema es que los concursos de designación en el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) toman mucho tiempo en ejecutarse, porque existe un direccionamiento.

“Si es que les conviene que se quede cierta autoridad, la dejan por mucho tiempo. Y si es que no les conviene, no cambian. Uno no se explica cómo se ha designado un Procurador en tres meses y todavía no se ha designado a un Contralor en más de un año o a un Defensor Público en más de cuatro años”, declaró durante una entrevista en radio Única.

Argumentó que no hay una explicación lógica, pero sí muchas explicaciones políticas. Añadió que eso es una consecuencia heredada de un “institucionalismo mal hecho” en Montecristi, en 2008. Planteó que la solución es el sistema de designación elaborado por el Ejecutivo. Se refiere a las dos preguntas sobre el Cpccs, que ahora están en manos de la Corte Constitucional (CC) para calificar la vía del trámite: enmienda constitucional o reforma parcial. Las preguntas son:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs, enmendando la Constitución, de acuerdo con el Anexo 1?

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Cpccs (...)?

Comisión técnica

Sichel explicó que en la pregunta sobre eliminar la facultad nominadora del Cpccs, se incluye una postulación abierta de ciudadanos y una comisión técnica que servirá de filtro a la Asamblea Nacional para las designaciones.

La Asamblea debe realizar la convocatoria a una postulación 90 días antes de que concluya el periodo de la autoridad saliente. La comisión técnica se encargará de seleccionar a los candidatos, de listas o ternas. Esta comisión estará integrada por nueve comisionados, designados por los asambleístas nacionales. Deben ser designados 30 días antes de la postulación. Así consta en el documento de 70 páginas que incluye los anexos.

La comisión la conformarán: un delegado de cada Función del estado, en total cinco; dos ciudadanos; y dos representantes de universidades. Con una comisión se busca evitar que existan cambios con direccionamientos en los reglamentos de los concursos, según Sichel.

“Ahora la comisión va a dictar sus propias reglas, lo que va a solventar un gran problema de que la Asamblea no pueda meterse en la valoración de méritos ni el Ejecutivo”, sostuvo.

Respecto a la segunda pregunta, el documento indica que el objetivo es que el Cpccs ya no sea un órgano cuyos integrantes sean elegidos por sufragio universal, sino a través de un proceso de nominación y selección en la Asamblea.

Por otro lado, está la pregunta sobre reducir el número de movimiento políticos, que ya fue calificada para enmienda. Sichel manifestó que el Gobierno busca la participación de la ciudadanía porque los legisladores, desde la Asamblea, no estarán de acuerdo con auto limitarse y reducir la cantidad de esas organizaciones porque los políticos viven de eso.

Visita nuestros portales: