Inicio irregular en las comisiones de la Asamblea Nacional

Roger Vélez (I)

Con apenas dos presidencias y dos vicepresidencias, el oficialista movimiento Creo tiene una representación marginal en las 15 comisiones especializadas de la Asamblea. El trabajo en estas arrancó a distinto ritmo.

Una de las más importantes es la Comisión de Régimen Económico, que se encarga de tramitar las reformas tributarias. La encabeza Mirella Pazmiño, quien fue expulsada de Pachakutik por irrespetar el acuerdo con Creo, que buscaba presidir esa comisión.

Aunque el miércoles pasado arrancó con el análisis del último informe del expresidente de la República, Lenín Moreno, Diego Ordóñez (Creo), uno de sus integrantes, dice que aún no cuentan con un plan de trabajo.

“No hemos revisado todavía ningún proyecto”, expresó Ordóñez, quien cree que “más adelante” se sabrá el impacto que tendrá para el oficialismo la actual composición del Parlamento, donde solo ocupan una vocalía en el CAL.

Johana Moreira (ID) y Gisela Molina (Pachakutik) tampoco están satisfechas con el arranque de las comisiones que forman parte.

Han transcurrido 20 días desde que estas instancias fueron conformadas. En este lapso, Moreira dice que Justicia solo ha sesionado en dos ocasiones, a pesar de que esta debe resolver sobre 97 proyectos de ley represados para primero o segundo debate.

La legisladora indicó que aún no cuentan con el personal para operar, como un secretario y prosecretario, pues sostiene que los funcionarios de la anterior Legislatura no entregaron la documentación correspondiente ni las grabaciones de las sesiones y no se tuvo un proceso de transición.

“Por eso estamos como estancados. Si no tenemos la información, ¿cómo la socializamos, o tomamos decisiones? Es un tema delicado. Sé quieren tomar las acciones legales pertinentes”, señaló.

En el caso de la Comisión de Biodiversidad, donde reposan 12 de los 423 proyectos represados de la anterior Legislatura, sus nueve integrantes no se han reunido desde que eligieron un presidente y un vicepresidente.

“Mi comisión está en cero”, dice Gisela Molina, una de sus integrantes, quien además reveló supuestas presiones de Pachakutik para la contratación de dos asesores.

“Sí hubo pedidos, más que presiones por el movimiento, creo que todo movimiento lo hace, me imagino yo”, dijo.

La contratación de personal es uno de los temas más sensibles, sobretodo después de que en el periodo anterior varios asambleístas fueron salpicados por denuncias de cobros de diezmos a sus trabajadores.

El director del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, considera que uno de los temas pendientes es determinar requisitos académicos y de experiencia para los asesores. “Este proceso de transformación de la Asamblea requiere una intervención muy fuerte para generar esta carrera legislativa, y que sea basada en méritos”, señaló.

Los cambios que se hicieron a la Ley Legislativa no profundizaron aunque el artículo 159 dice que los asesores deberán tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios.

En la agenda del CAL no está prevista la aprobación de reglamentos distintos para contratar personal.