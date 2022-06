En la Asamblea, las fuerzas se miden a través de denuncias

Asambleístas debaten y discuten sobre la conformación de la comisión que determinó la destitución de Guadalupe Llori de la Presidencia del Legislativo. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Roger Vélez. Redactor (I)

Las denuncias por supuesto incumplimiento de funciones, por infringir la ley, o quejas por insultos en el Pleno, se han vuelto recurrentes en medio de la pugna entre oficialismo y oposición por el control de la Asamblea.

Solo en los últimos dos meses se han presentado cuatro acciones de este tipo: una impulsada por el correísmo y sus aliados en contra de la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID), dos del oficialismo contra Virgilio Saquicela (Ind.) cuando ocupaba la primer vicepresidencia, tres por incidentes en el Pleno y más acusaciones contra Guadalupe Llori.

En el caso de Guamaní, el correísmo la acusa de incumplimiento de funciones. El jueves pasado, con 83 votos a favor, provenientes del correísmo, el PSC, los autodenominados rebeldes de Pachakutik, y disidentes de la Izquierda Democrática (ID) se conformó una comisión pluripartidista ad hoc para investigarla.

Guamaní acusó a la oposición de reeditar lo ocurrido con la remoción de Guadalupe Llori, al conformar la comisión con legisladores separados de sus bloques y que actúan junto al PSC y el correísmo.

“La comisión pluripartidista es ilegal porque no representa a las fuerzas políticas constituidas en este período legislativo. Sin embargo, yo me voy a presentar y espero que quienes la conforman vengan con argumentos jurídicos y legales, mas no con posiciones absurdas”, dijo Guamaní.

La correísta Patricia Mendoza respondió que “este procedimiento se va a dar garantizando los principios constitucionales del debido proceso y del derecho legítimo a la defensa”.

Quishpe acusó a la oposición de buscar generar el caos en la Asamblea. Mientras, Juan Fernando Flores, del oficialismo, denunció que las candidaturas para las dos vicepresidencias de esta Función tendrían precio: “Después de Yeseña Guamaní no les quede duda de que van a ir por Saquicela”.

Pero Esteban Torres, jefe de bloque del PSC, aseguró que su bancada no disputará la vicepresidencia. “Para nosotros, la remoción de la presidenta Llori no fue por un tema de puestos, sino por un tema de decencia pública”, adujo.

Otro frente para Llori

Además del proceso que terminó en su remoción como presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori ha tenido que sortear dos solicitudes del correísmo y una de su excoideario de Pachakutik (PK), Brugo Segovia, para que sea investigada por el Comité de Ética del Parlamento con fines de que pierda su curul. La acusaron de gestionar cargos públicos. Sin embargo, ambos pedidos terminaron en el archivo debido a sesiones fallidas por falta de quórum en el CAL.

Quejas por incidentes

Con cinco votos a favor, el CAL calificó a trámite el 8 de junio una queja de la asambleísta del correísmo Viviana Veloz en contra del coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe. Veloz pidió que Quishpe sea sancionado por haber proferido “varios términos denigrantes” en su contra. Mientras, Nathalie Arias (Creo) y Johanna Moreira (ID) retiraron las denuncias que presentaron la una en contra de la otra por unos forcejeos en la votación del archivo del juicio político al Contralor.

Denuncias contra Saquicela

Eithel Zambrano, asambleísta de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), presentó en el último mes dos denuncias contra Virgilio Saquicela, quien en abril pasado fue expulsado del bloque. Una fue por no haber asistido a las últimas sesiones del CAL convocadas por Guadalupe Llori. El segundo pedido fue para que se siga un proceso de remoción por haber votado a favor de la moción de Yeseña Guamaní, que fue objeto de la denuncia del correísmo.

Investigación a Guamaní

La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID), enfrenta un proceso de remoción. El correísmo la acusa de haber incumplido con sus funciones al haber mocionado en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) que se realice una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para tramitar proyectos de ley que deroguen la reforma tributaria. La comisión ad hoc que la evaluará entregará su informe sobre el caso en un mes.