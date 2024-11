El Pleno de la Asamblea aprobó una resolución sobre la sanción a la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, la noche de este miércoles 13 de noviembre de 2024.

La sesión inició con la comparecencia virtual de la vicepresidenta Verónica Abad, desde Ankara, Turquía.

Por un sumario administrativo, el Ministerio de Trabajo, Verónica Abad suspendió de sus funciones de Vicepresidenta de la República por 150 días, sin remuneración.

Actualmente, Abad desempeña funciones de Embajadora en Israel, decretadas por el presidente Daniel Noboa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana acusó a Abad de una infracción grave, por supuesto abandono del cargo.

Frente a estos hechos, en septiembre, la Vicepresidenta suspendida ofició a la Asamblea para que fiscalice a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez y a la canciller Gabriela Sommerfeld.

El expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), no puso en el Pleno de la Asamblea el tema.

Sin embargo, tras la sanción de suspensión, la actual presidenta, Viviana Veloz (RC), puso el tema en el orden del día y lo fijó para este miércoles.

La sesión de la Asamblea inició con la intervención de Verónica Abad

La vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, intervino ante el Pleno de forma virtual desde Ankara, Turquía.

Abad señaló que, desde el inicio de su gestión, fue sometida a una cadena de ataques sistemáticos, que le enviaron como un “destierro” a Israel.

Señaló que, por el conflicto en ese país, vivir eso con su familia, ha ocasionado problemas emocionales y psicológicos, por la persecución y hostigamiento político.

Agregó que el único camino para evitar la sucesión presidencial es que me muera o que renuncie.

Abad negó que, junto a su hijo, Francisco B., procesado en el caso Nene por oferta de tráfico de influencias, tenga cuentas en paraísos fiscales, como se ha dicho en una denuncia anónima.

“Mi hijo nuevamente es usado para poder degradarme y presionarme, para que renuncie“, indicó.

Abad aseguró que lo que se debe investigar a Festin Invesment S.A., que sería del presidente Daniel Noboa.

Pidió a los asambleístas a hacer respetar la ley y la Constitución, llamó al presidente Daniel Noboa a la reflexión.

Además, a la Fiscalía y la Contraloría a poner un freno a las acusaciones porque no se ha probado ni demostrado nada, no existe incumplimiento y nunca ha pedido el envío a Turquía, donde no tiene seguridad y está sola.

La Vicepresidenta suspendida señaló: “La institucionalidad está siendo atacada, nos va a llevar a un Estado fallido, mi llamado de atención es que no sigamos permitiendo este tipo de acusaciones por parte de una autoridad delegada por el Estado”.

Añadió que hay un “misógino y violento que se encuentra sentado en Carondelet” y se está viendo un “Gobierno absolutista“.

Debate en el Pleno de la Asamblea sobre pedido de Verónica Abad

La asambleísta Lucía Posso, dijo que Ecuador atraviesa horas oscuras y que la Asamblea no puede callar y ser cómplice de la ruptura del orden constitucional.

Se bajaron a una Vicepresidenta de la República, dijo Posso, y presentó un proyecto de resolución en el que se desconocía la sanción.

El asambleísta Fernando Jaramillo sostuvo que Abad se presenta como defensora de la democracia.

Sin embargo, sus acciones son contrarias al pretender destituir al Presidente y haber traicionado el proyecto político de ADN.

Paola Cabezas sostuvo que el sumario administrativo es producto de la persecución política, pues Abad es incómoda para el Presidente.

“Es una aberración jurídica ese sumario administrativo”, añadió.

La aliada del oficialismo, Nataly Morillo, expresó que la defensa de los derechos de las mujeres y el espíritu de igualdad no debe ser utilizado.

“La Vicepresidenta tiene una opción honorable: dar un paso al costado y alinearse con quienes coinciden”, agregó.

Tras un debate de más de tres horas, el Pleno de la Asamblea abordó el proyecto de resolución presentado por la asambleísta Lucía Posso.

Resolución

El proyecto a consideración contó con siete artículos que señalaban:

Condenar las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que de manera inconstitucional e ilegal estableció un procedimiento especial para sancionar mediante sumario administrativo a servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público, lo que permite que funcionarios de elección popular sean juzgados por faltas administrativas por el Ministerio de Trabajo, las cuales están expresamente excluidas de sus competencias, lo cual afecta de manera grave los principios democráticos de la República del Ecuador.

Rechazar el sumario administrativo de la Ministra del Trabajo, abogada Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, la cual, de forma inconstitucional e ilegal sanciona con la suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la señora María Verónica Abad Rojas, en su condición de Vicepresidenta de la República.

Disponer a la Presidencia de la Asamblea Nacional que, a través de la Coordinación de Asesoría Jurídica presente ante la Corte Constitucional la acción de interpretación a los artículos 146, 149, 150 y, 154, numeral 1, de la Constitución.

Desconocer la sanción establecida en contra de la señora María Verónica Abad Rojas, en su condición de Vicepresidenta de la República.

Convocar a la Ministra del Trabajo, Ivonne Núñez a comparecencia ante el Pleno.

Alertar a todas las autoridades e instituciones públicas de control para que, en el ámbito de sus competencias, revisen exhaustivamente el proceso administrativo llevado a cabo por el Ministerio del Trabajo.

Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que notifique.

Votación

El Pleno de la Asamblea aprobó la resolución con 86 votos afirmativos, 0 blancos y 27 abstenciones.

El Pleno no aprobó la resolución y se ratificó la resolución.