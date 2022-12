La Asamblea rechazó acción de protección en caso Cpccs y canceló sesión del Pleno

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, durante una sesión del Pleno. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Roger Vélez. Redactor (I)

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), canceló la sesión 824 del Pleno, que estaba prevista para las 16:00 de este miércoles 7 de diciembre del 2022 en modalidad virtual.

En el orden del día constaba como único punto la posesión de consejeros suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La decisión la tomó frente al fallo del juez del cantón La Concordia, Ángel Lindao, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El magistrado concedió una acción de protección a los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, a la que Saquicela la tachó de “espuria e infundada”.

La resolución judicial dejó sin efecto la censura y destitución adoptada por el Pleno del Legislativo el 18 de noviembre pasado. Esto, en contra de estos funcionarios.

El titular de la Legislatura se refirió a esta como “inmotivada, vulneratoria y por demás dudosa resolución judicial en materia constitucional, dictada de forma oral”, y dijo que “la misma ha sido apelada”.

En las últimas dos semanas, Saquicela ha convocado a sesiones del Pleno por tres ocasiones para intentar posesionar a los suplentes del Cpccs, pero ha fracasado, pues la mayoría de ellos no se ha presentado o no ha asistido para no tomar parte en el conflicto que enfrenta a la Asamblea y el Cpccs.

Hasta el momento, solo dos consejeros suplentes han sido juramentados en el cargo, pero no han podido ejercer, mientras Ulloa y los tres consejeros siguen sesionando en el organismo.

