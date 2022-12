Fase para admitir postulantes a Contralor del Estado se inició

Concursos para designación de autoridades para Contraloría, Defensoría Pública y renovación del CNE continúan en medio de pugnas entre el Cpccs y el Legislativo. Foto: Twitter del Cpccs.

Karina Sotalín (I)

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la designación del nuevo Contralor del Estado aprobó el inicio de la fase de verificación de requisitos. Hay 118 postulantes.

En la sesión ordinaria 7 de este 6 de diciembre del 2022 se aprobó la moción presentada por el comisionado Raúl Guaña. Así, se declaró a la sesión con carácter de permanente para proceder con la fase de revisión de requisitos. Precluyó la etapa de concurso público en la que se receptaron las postulaciones.

Janneth Ojeda, presidenta de la Comisión, indicó que el 2 de diciembre la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) entregó a los comisionados los expedientes de los 118 postulantes. Además, se realizó en aquella ocasión el sorteo de dichos expedientes para cada comisionado.

En esta fase, los comisionados deberán cumplir con lo que determina el artículo 24 del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación del nuevo Contralor. El articulado menciona que la Comisión, con el apoyo del equipo técnico, dentro del término de ocho días verificará el cumplimiento de requisitos y la inexistencia de las prohibiciones e inhabilidades establecidas para el cargo. Luego, en el término de dos días debe emitir la resolución con el listado de las y los postulantes admitidos.

Para la valoración de la documentación presentada por los postulantes para acreditar el cumplimiento de requisitos e inhabilidades, la Comisión debe aplicara el principio de eficacia. Es decir, que no se descalificará a ciudadanos por simples omisiones de forma que puedan ser subsanados por las verificaciones que efectúa la misma Comisión. Al final se emitirá el informe de admisibilidad, dijo Ojeda.

Este concurso continúa, al igual el de la Defensoría Pública, a pesar de las diferencias entre el Cpccs y la Asamblea Nacional. Anteriormente, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, expresó el respaldo de su administración para que las Comisiones continúen con su trabajo.

Concurso de la Defensoría Pública

Los comisionados que llevan adelante el concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública también sesionaron este 6 de diciembre. Recibieron a tres integrantes de la Veeduría ciudadana.

Juan Carlos Pérez, coordinador de la Veeduría, expresó que hay preocupación porque se ha visto en las últimas semanas que “los tiempos no avanzan como deberían ser y hay retrasos”. Eso impide que se tenga una máxima autoridad en la Defensoría y hace que se cuestione el ser de la Comisión, añadió.

Se refiere a la sesión del 3 de diciembre, donde no hubo cuórum suficiente para instalarla. Pérez recordó que si alguno de los comisionados se ve imposibilitado de asistir a las sesiones están los alternos para reemplazarlos. Incluso habló de la necesidad de que den un paso al costado para que el proceso de designación sea ágil.

La veedora Cumandá Crespo cuestionó que quienes no asistieron ese día fueron los comisionados de las Funciones del Estado. Supuso que no lo hicieron debido a las celebraciones en el marco por la independencia de Quito.

Sin embargo, el presidente de la Comisión, William Falconí, aclaró que no ha existido ningún retraso y que el término de la fase de admisibilidad vence este viernes 9 de diciembre. La Comisión espera presentar el informe de admisibilidad de 54 postulantes hasta el 8.

La vicepresidenta de la Comisión explicó que hay desinformación por parte de los veedores. Dijo que fueron cinco los comisionados de las Funciones del Estado que no asistieron a la sesión por no considerarla pertinente y que lo comunicaron a Falconí. Solo se iba a conocer un formulario, herramienta facilitada por el área de tecnología del Cpccs, pero no era pertinente porque la Comisión ya inició la revisión de los expedientes. Sesionar solo iba a ocasionar malos entendidos a la ciudadanía, justificó.

Luego de la etapa de admisibilidad prosiguen las de calificación de méritos, de oposición, y de impugnación ciudadana.

Respecto al concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), los comisionados sesionaron este 6 de diciembre para analizar el plan de trabajo para este mes. Aprobaron el cronograma de actividades. Aún no llegan a la primera fase de convocatoria del concurso.