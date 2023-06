Javier Pincay pierde la Alcaldía de Portoviejo por no asistir a un debate

Pincay deberá pagar una multa de 9 000 dólares. Foto: Twitter @Javier_PincayS

Juan Pinchao (I)

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó a Javier Pincay con la pérdida de sus derechos políticos por incurrir en una infracción electoral muy grave, en este caso no asistir a un debate obligatorio previo a los comicios de febrero 2023, por lo que pierde su puesto como Alcalde de Portoviejo.

Esta sentencia, que fue de apelación, se dictó la noche de este jueves 29 de junio del 2023 y contó con cuatro votos a favor y uno salvado. Además de la pérdida de sus derechos políticos por dos años se le impuso una multa de 9 000 dólares.

Javier Pincay puede presentar un recurso horizontal de aclaración o ampliación, sin embargo, esto no modifica la sentencia.

La denuncia fue presentada por quien en febrero 2023 era candidato a la Alcaldía de Portoviejo, José Miguel Mendoza, y quien quedó en segundo lugar.

Él denunció que Pincay no asistió al debate electoral que es de carácter obligatorio. Por su parte el acusado dijo que debía guardar reposo médico debido a un atentado que sufrió. No obstante, Mendoza insistió en que Pincay ya estaba recuperado y podía participar del debate, pero no lo hizo.

En la justicia ordinaria un juez del cantón Yaguachi, provincia de Guayas, dio la razón a Mendoza y dispuso que Pincay no se posesione hasta que se pronuncie el TCE. Sin embargo, él lo hizo pese al fallo judicial. Aunque después un juez de Montecristi resolvió que pueda posesionarse.

En el TCE el fallo de primera instancia favoreció a Pincay, pero Mendoza apeló. En la apelación en cambio se dio la razón a José Miguel Mendoza.

En Twitter, Javier Pincay publicó un mensaje, acompañado de una foto en su despacho, en el que dice que "Portoviejo ya eligió seguir creciendo".

La Alcaldía de Portoviejo sería asumida por la vicealcaldesa Mariela Coral.

