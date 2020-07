Fronteras terrestres, playas, bares, discotecas...  ¿Qué regulaciones hay  para julio del 2020 por la emergencia?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Todo el mes de julio del 2020 se mantienen cerradas las fronteras terrestres del Ecuador; los bares y discotecas no tienen permiso de funcionamiento; continúan suspendidas las clases presenciales de los diferentes niveles educativos y la apertura de las playas del Ecuador será a partir del 22 de julio, estas son algunas de las medidas tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional el lunes 29 de junio del 2020.

Las decisiones del COE están definidas en el documento de 'Distanciamiento el camino a la nueva normalidad', que explica el funcionamiento del semáforo en el mes de julio.



"Entre el 1 de julio al 31 de julio se debe avanzar en desescalar el

confinamiento y lograr la reactivación del país, cabe recalcar que es un

proceso que se mantiene en permanente evaluación, no únicamente por las

propias dinámicas de los territorios, sino también por el comportamiento de

la población y las características propias del nuevo coronavirus", señala el documento.



Estas son las normas obligatorias para todo el Ecuador en el mes de julio, sin importar el color del semáforo:



• La ciudadanía deberá ser consciente que es de responsabilidad

individual adoptar medidas de prevención para el control de la

pandemia.



• Se deberán implementar y cumplir medidas biosanitarias en todos los

espacios laborales, familiares, comunitarios.



• Cumplir con el distanciamiento, uso del tapabocas/ mascarillas,

medidas de higiene.



• Se mantienen cerradas las fronteras terrestres.



• Continúan suspendidas las clases presenciales de los diferentes

niveles educativos.



• Se recomienda extremar precauciones para personas mayores de 60

años y grupos vulnerables al contagio.



• Se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, discotecas,

karaokes, night clubs, billares, centros de diversión infantil, y toda

actividad que no garantice el distanciamiento social.



• Se mantienen restringidas las actividades físicas en los lugares

cerrados, a excepción de pilotos aprobados para los cantones que se

encuentran en verde. En lugares abiertos se mantienen autorizadas

actividades individuales, conforme a los lineamientos emitidos por el

COE Nacional.



• Se mantienen prohibidos los espectáculos públicos en espacios

abiertos y cerrados, así como las aglomeraciones.



• Las empresas e instituciones públicas y privadas, están obligadas a

expedir e implementar un protocolo de bioseguridad considerando

los lineamientos establecidos en la "Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales", no se requerirá su aprobación por parte del COE (nacional, provincial, cantonal).



• Apertura de las playas a partir del 22 de julio de 2020, con la

implementación del sistema de videovigilancia “Distancia2” del ECU -

911. El listado será publicado de manera oportuna.



• Los GAD’s cantonales conforme a sus competencias, están en la

obligación de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas para el control

del orden en el espacio público.



• Se mantiene la emisión de salvoconductos conforme el color de la

Semaforización.



• Las operadoras de transporte terrestre turístico, marítimo-fluvial

turístico únicamente podrán prestar el servicio al contar con el

contrato de agencia de viajes o del usuario que contrate directamente

en amarillo y verde.



• Las modalidades de transporte tipo ejecutivo, puerta a puerta u otras

se encuentran prohibidas de ofertar servicios de transporte

interprovincial, al no contar con el título habilitante.



• Transporte particular habilitado entre cantones de provincias con el

mismo color del semáforo (amarillo – verde).



En el mes de julio se modificarán los horarios de los toques de queda de acuerdo con el color del semáforo:



En rojo, el horario de toque de queda a partir del 1 de julio será de 18:00 a 05:00.



En amarillo, el toque de queda será desde 23:00 a 05:00. Excepto para Quito, se mantiene el horario de toque de queda de 21:00 a 05:00.



En verde se elimina el toque de queda.



En las disposiciones del COE Nacional, publicadas este 30 de junio, también se hicieron cambios a las restricciones de acuerdo al color de semáforo del cantón.



Entre las disposiciones en semáforo amarillo es la reactivación del "transporte interprovincial al 50% del aforo, únicamente entre cantones de provincias con el mismo color amarillo o verde". Sin embargo, hay disposiciones no aplicables para Quito. Aquí puede revisar más disposiciones.​



Documento: 'Distanciamiento el camino a la nueva normalidad'