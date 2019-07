Plan vial se conectará con el inicio de operación del Metro

LEA TAMBIÉN

Durante ocho meses se trabajará en el plan vial de la ciudad, lo que incluye repavimentación, extensión del pico y placa, reestructuración de rutas y frecuencias y ajuste de tarifas. De modo que para abril del año entrante, estas obras empaten con el inicio de operaciones del Metro y la movilidad en Quito se potencie.

A esto se suma un plan de semaforización integral en 43 sitios estratégicos, que arrancó el miércoles 24 de julio de 2019, y que busca reducir el tiempo en los recorridos.



Ayer, el alcalde Jorge Yunda dio detalles sobre la reforma del transporte que pretende desarrollar en su administración. Indicó que a partir del 2 de septiembre, el pico y placa -que empezó a regir en la capital desde mayo del 2010 en horas pico- se extenderá durante todo el día, mientras se repavimenta la ciudad. Con esa medida, se espera que 35 000 vehículos dejen de circular diariamente por las calles.



Vías como la Maldonado, la Panamericana Norte, la Teniente Hugo Ortiz y la América tienen fisuras y baches que dificultan el paso de vehículos.



Yunda señaló que la obra es impostergable y reconoció que la presencia de maquinaria en las calles generará caos en el tráfico, por lo que pidió paciencia a la ciudadanía.



Aseguró que luego de los ocho meses que durarán los trabajos, la extensión del pico y placa se revertirá y volverá a ser de 07:00 a 09:30 y de 16:00 a 19:30. La obra costará alrededor de USD 100 millones.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad, dijo que la normativa jurídica le da al Alcalde la potestad de mejorar la circulación de la ciudad.



“Vamos a tener muchas vías cerradas y la única manera de evitar el tráfico es aumentar la hora del pico y placa desde las 07:00 hasta las 19:00. Además, descartó que se realicen contraflujos.



La repavimentación se trabajará bajo dos modalidades: una (especialmente enfocada en las parroquias rurales) estará en manos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), que cuenta con su planta de asfalto, y la otra la hará la empresa privada.



En el sistema oficial de Contratación Pública consta ya el proceso de licitación que la Epmmop inició el pasado 24 de julio. Se trata de la repavimentación vial asfáltica programada para el sector sur de la ciudad, cuyo presupuesto referencial, sin IVA, es de USD 7,5 millones, y que deberá realizarse en 180 días a partir de la firma del contrato.



Los parámetros de calificación que constan en el sistema, especifican que entre los interesados se calificará el valor de la oferta, la experiencia, si es participación ecuatoriana, entre otros parámetros.



El contrato incluye intervención en tramos de 11 calles del sur. Los trabajos más amplios se ejecutarán en la Simón Bolívar, Juan Bautista Aguirre, Vía a Los Chillos, Camilo Ponce Enríquez, Teniente Hugo Ortiz, Alonso de Angulo, Mariscal Sucre y Ajaví.



En cada una de las vías se hará limpieza de sumideros, fresado de carpeta asfáltica, refacción de pozos de acceso o sumideros, bacheo con mezcla caliente, sellado de grietas, colocación de carpeta asfáltica de 7,5 cm de espesor y señalización. Según el cronograma, la entrega de propuestas será hasta el 22 de agosto. La fecha estimada para la adjudicación será el 11 de septiembre.



Una de las novedades en el anuncio es que afectará a taxis. Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, asegura que el gremio no fue consultado al respecto y lamentó que la resolución haya sido de forma unilateral.



Brunis señala que en Quito hay alrededor de 16 000 taxis formales, que, sumados a los que están por obtener el título habilitante del proceso de regularización, llegan a 30 000. Esto representa menos del 5% de los 600 000 autos que circulan en la capital. El dirigente sostiene que el taxi es un medio de trabajo y sirve de sustento para familias, por lo que la medida afecta al ingreso mensual. “Si no trabajamos, no comemos”, sostiene.