Alza de petróleo y devaluaciones afectan a aerolíneas en América Latina, dice ejecutivo

El sector aéreo latinoamericano enfrenta dificultades debido al incremento de los precios del petróleo y a la devaluación de las monedas en Brasil y Argentina, advirtió este martes, 30 de octubre, el director ejecutivo de la aerolínea panameña COPA, Pedro Heilbron.

Los precios de los combustibles han subido como no se veía desde hace años, lo que incrementa el costo de operaciones de las aerolíneas, dijo Heilbron a periodistas durante un foro del sector aéreo latinoamericano celebrado en Panamá.



Además, “hemos tenido debilidad en ciertas economías en América Latina y la devaluación de las monedas, especialmente en Brasil y Argentina”, apuntó.



Estas circunstancias han provocado una baja “muy significativa” de boletos en esos países, lo que afecta a todas las compañías y ha hecho que este año haya sido “muy difícil para las aerolíneas que volamos en esta región, no solo para COPA”, añadió.



Todo ello obligó a COPA a reducir frecuencias de vuelo hacia algunos destinos, aunque no ha cancelado rutas, aclaró el directivo de la compañía panameña.



La situación “va a afectar de forma significativa el desempeño del resto del año”, vaticinó Heilbron.