Tres peritos investigarán el caso Gabela

El perito Roberto Meza regresará al país para trabajar en una investigación relacionada con el asesinato del exjefe de la FAE, Jorge Gabela, en el 2010.

Ayer, 19 de noviembre del 2018, Meza confirmó a este Diario que la semana pasada tuvo un acercamiento con el fiscal Ángel Cujilema, quien lleva el caso Gabela, y vio un interés de la Fiscalía para contratarlo como investigador. “El fiscal (Cujilema) me preguntó si estaría dispuesto a viajar y ser perito en esta investigación, y le indiqué que sí”.



En enero tiene previsto volver al Ecuador desde Brasil, en donde reside. Aunque aún no hay una fecha definida para su visita, adelantó que vendrá con dos peritos más y otra persona, que se encargará del contrato con la Fiscalía.



El trabajo consistirá en recopilar todas las pruebas y documentación que el fiscal Cujilema le solicite para esclarecer el asesinato de Gabela. “La pericia se basará en reconstruir lo que ya hicimos, con los elementos que tuvimos, entre ellos el móvil del crimen, los autores intelectuales y cómo se llevó a cabo la investigación fiscal”. Este grupo de peritos tendrá entre 15 y 20 días para trabajar en el tema.



Meza fue contratado por el Estado en el 2013. En julio de ese año, entregó el tercer producto al Comité Interinstitucional, que un año antes había sido creado por Rafael Correa, para indagar esta muerte.



Actualmente, el tercer producto está desaparecido. En este escrito se mencionaba que el asesinato del exjefe de la FAE tenía relación con delincuencia organizada y se mencionaba a los posibles autores intelectuales del ataque mortal.

La idea de que Meza retome la investigación se concretó por un pedido de la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea Nacional, conformada por siete legisladores. El viernes (16 de noviembre) ellos aprobaron el informe final, donde se recopila información sobre el asesinato de Gabela. En una de las conclusiones se habla de que lo sucedido con el militar podría ser un crimen de Estado y que el asesinato tuvo relación con las denuncias que él realizó respecto de la compra de siete helicópteros Dhruv.



Por eso, César Litardo, presidente de esta Comisión, dijo que se propondrá la conformación de una veeduría permanente que estará a cargo de vigilar que se cumplan las 10 recomendaciones que establece el documento. Este informe del Legislativo será enviado hoy al Pleno de la Asamblea.



Después de su aprobación, será remitido a la Fiscalía y servirá como un insumo más dentro de la investigación.



La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, aseguró que el perito Meza le dijo los nombres de las personas que están detrás de la muerte de su esposo. Entre ellos menciona “gente de uniforme, vendedores de armas y funcionarios del Estado”.



Ochoa también asegura haber recibido 15 llamadas de dos números de celulares diferentes. Además, dice que han timbrado a su casa por dos ocasiones. Su hija contestó y quien llamaba se identificó como Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas. Ayer, 19 d noviembre, este Diario se contactó con él y dijo que jamás ha llamado a la viuda de Gabela.



El 4 de febrero del 2015, la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, dijo que esta muerte estaba relacionada con delincuencia común.



Ochoa dice que fue engañada por la funcionaria y que el mismo documento, que no tenía sumilla ni rúbrica de Meza, reposaba en la Fiscalía.



Este Diario se contactó con Zúñiga, pero no respondió al pedido escrito que se le envió.



En contexto



En junio, el presidente Lenín Moreno desclasificó la información sobre la muerte del general. En el Comité Interinstitucional, creado por Correa en el 2012, estaban los ministros de Defensa, Interior, Justicia, Secretaría de Transparencia, entre otros.



Ocho años han transcurrido desde el crimen del excomandante de la FAE



Febrero del 2010

Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, denunció supuestos problemas en la adquisición de siete helicópteros Dhruv a la empresa HAL.



Diciembre 2010

El exjefe militar fue baleado en el interior de su casa, en Guayaquil. Tras lo sucedido, el Gobierno creó una Comisión Interinstitucional, para aclarar este hecho violento.



Febrero 2015

La entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, exhibió cuatro páginas con una parte de las conclusiones del Informe Gabela y dijo que el crimen del oficial fue por robo.



Noviembre 2018

La madrugada del viernes 16, la Comisión Ocasional de la Asamblea emitió un informe y no descartó que el crimen sea un crimen de Estado. El caso pasará a la Fiscalía del Estado.