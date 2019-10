Pago de pensiones a exmandatarios va a revisión, hay hermanos, hijos y cónyuges entre beneficiados

LEA TAMBIÉN

El listado de beneficiados del pago de pensiones vitalicias a exmandatarios del Ecuador será revisado por la Comisión de Trabajo de la Asamblea, en virtud de que en la nómina constan hermanos, hijos o cónyuges, en algunos casos.

La exasambleísta Paola Vintimilla promueve una reforma al artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público que regula este derecho. Ella proporcionó el miércoles 23 de octubre del 2019 a la Comisión una nómina de 27 pensionistas vitalicios, con base al distributivo del Ministerio de Finanzas y la Presidencia de la República.



De esa información se desprende que el Estado destina mensualmente USD 93 050 (es decir, USD 1,1 millones al año) a cancelar valores que bordean los USD 4 226 para expresidentes como Rodrigo Borja, Gustavo Noboa, o Lucio Gutiérrez; y USD 4 057 para exvicepresidentes como Blasco Peñaherrera Padilla o Rosalía Arteaga.



A los asambleístas de la Comisión les llamó la atención que en esa nómina aparezcan Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa; María Paola Mahuad, hija del derrocado presidente Jamil Mahuad, y María Rosa Pulley, esposa de Abdalá Bucaram, quienes reciben desembolsos de este tipo a pesar de no haber ocupado la primera magistratura.

#Asamblea | El Estado desembolsa unos USD 93 000 mensuales para el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios, dice Paola Vintimilla, quien respalda proyecto de Ley para que se elimine este beneficio.



En tanto que el exvicepresidente de la República Jorge Glas conserva una pensión de USD 4 057, a pesar de haber sido sentenciado por corrupción. Y el mismo valor recibe el actual presidente Lenín Moreno al haberse desempeñado como segundo mandatario, en el primer tramo de la presidencia de Correa.



“El derecho le asiste. No está establecido en la norma que no deba recibir”, sostuvo Olga Núñez, delegada del Ministerio de Finanzas, al ser consultada sobre la situación del Jefe de Estado, quien además recibiría una pensión como jubilado.



En la nómina también constan Martha, Diana y Santiago Roldós Bucaram, hijos del extinto expresidente Jaime Roldós Aguilera, quienes perciben USD 1 268 mensuales cada uno.



Los asambleístas Roberto Gómez (Creo), Vicente Taiano (PSC) y Marcela Holguín (exAP) pidieron a la vicepresidenta de la Comisión, Karina Arteaga (AP) que llame a comparecer al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para que presente un informe sobre el tema.



“Que venga el Ministro para que explique cuáles de esos nombres se ajustan estrictamente a lo que hoy dice la Ley”, sostuvo Gómez.



El artículo 135 de la Losep sobre los beneficiarios y las pensiones estipula que: “Se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato.



El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, deba asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el período para el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida en este título, correspondiente a la del Presidente de la República.”



Durante la sesión del martes, la Comisión de Trabajo resolvió “compilar” cinco proyectos de Ley que han sido presentados en el Parlamento para modificar o eliminar este beneficio para los exmandatarios, que está vigente desde la década de los 70.